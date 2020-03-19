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Канал "Украина 24" запускает авторский проект Янины Соколовой "Як вам не соромно!"

19 марта, 09:58

Сергей Остапенко

В социально-политическом шоу ведущая будет анализировать важнейшие темы недели и разбирать их на молекулы

Сегодня, 19 марта, на телеканале "Украина 24" состоится премьера наиболее острого шоу страны — "Як вам не соромно!", ведущей которого стала Янина Соколова. Каждый четверг в 22:00 Янина будет рассказывать правду. Ведь она знает, кто врет!

"Я не буду только сидеть в дорогом костюме в студии и модерировать пустую болтовню политиков. Я буду появляться там, где меня не ждут. В больницах, Кабмине, поезде, Пенсионном фонде и в Офисе президента. И спрашивать с тех, за кого может быть стыдно. Эта программа для вас и о вас. Этот проект — мой ответ реалиям. И я не собираюсь молчать. Мы покажем всех, кто врет, манипулирует и коррупционирует. И заставим за это отвечать", — поделилась Янина Соколова.

В социально-политическом шоу "Як вам не соромно!" Янина Соколова будет анализировать важнейшие темы недели и разбирать их на молекулы. Ведущая будет выезжать в места, где произошли проблемы, и к людям, которые готовы их решить. Никто не сможет спрятаться за правильными или двузначными словами. Это будет некомфортно, зато честно.

"Главная цель самого острого шоу страны "Як вам не соромно!" — добиваться ответов на вопросы. Янина Соколова берет на себя обязательство работать в интересах всего украинского общества, поэтому та правда, которую она ищет, в конечном счете нужна нам всем. Можно только попросить тех, кто скрывается от журналистов и боится откровенных разговоров, прекратить это делать — равные правила гарантированы. Все участники конфликта будут приглашены для очной ставки в прямом эфире, ее формат строится не на огульной критике, а на реальных вопросах и на не менее реальных ответах", — рассказал глава "Новостной Группы Украина" Дмитрий Белянский.

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Напомним, в прошлом году Янина Соколова заняла первое место в ТОП-100 украинских блогеров. Профессиональная ведущая и актриса приобрела большую популярность: за количество подписчиков на своем YouTube-канале Янина получила две серебряные кнопки.

Хотите узнать правду? Смотрите каждый четверг в 22:00 шоу Янины Соколовой "Як вам не соромно!" на телеканале "Украина 24".

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Янина Соколова Украина 24 Як вам не соромно

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