Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Последние новости Украины

Канал "Украина 24" запускает спецпроект "Украина на связи: телемост с регионами страны"

17 апреля, 10:41

Александр Мещерский

Мэры крупных городов расскажут о своих проблемах и поделятся опытом их решения

17 апреля главный информационный канал "Украина 24" запускает спецпроект "Украина на связи: телемост с регионами страны", в котором мэры крупных городов расскажут о своих проблемах и поделятся опытом их решения. Смотрите телемарафон уже сегодня!

"Украина, как и весь мир, оказалась в сложном положении. У нас появилось много вопросов, ответы на которые трудно добиться у чиновников, политиков. Но мэры всех городов Украины дали согласие, чтобы рассказать правду о своем регионе. В эфире канала "Украина 24" мы будем говорить о страховании врачей, состоянии больниц и их обеспечении во время пандемии. Кроме этого мы затронем болезненную тему — предоставление государственной финансовой помощи. Мы будем говорить о том, что волнует каждого", — комментирует Юрий Сугак, главный редактор "Новостной Группы Украина".

  • С 8:40 в программе "Сегодня Утро" включатся города Черновцы, Херсон, Кропивницкий, Хмельницкий.
  • В 12:40 в программе "Сегодня День" в прямой эфир выйдут мэры Полтавы, Ужгорода, Черкасс и Луцка.
  • В 16:40 в программе "Сегодня Вечер" включатся города Сумы, Николаев, Тернополь, Северодонецк, Житомир и Ровно.
  • С 18:00 до 20:00 итог беседы подведет ведущий Тигран Мартиросян в авторской программе "Украина с Тиграном Мартиросяном", в которой появятся мэры Львова, Мариуполя, Днепра, Чернигова, Харькова и Киева.
  • Также с 20:00 ведущая Виолетта Логунова в программе "Украина сегодня" поговорит с мэрами городов Одессы, Ивано-Франковска и Винницы.

Следите за телемарафоном "Украина на связи: телемост с регионами страны" в эфире канала "Украина 24".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы телемарафон Украина 24 Украина на связи

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреляУкраина
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушекFun
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 13 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 13 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионовУкраина
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздникаFun
В Днепре и области ввели
В Днепре и области ввели "комендантский час": появились подробностиДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...