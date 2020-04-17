Мэры крупных городов расскажут о своих проблемах и поделятся опытом их решения

17 апреля главный информационный канал "Украина 24" запускает спецпроект "Украина на связи: телемост с регионами страны", в котором мэры крупных городов расскажут о своих проблемах и поделятся опытом их решения. Смотрите телемарафон уже сегодня!

"Украина, как и весь мир, оказалась в сложном положении. У нас появилось много вопросов, ответы на которые трудно добиться у чиновников, политиков. Но мэры всех городов Украины дали согласие, чтобы рассказать правду о своем регионе. В эфире канала "Украина 24" мы будем говорить о страховании врачей, состоянии больниц и их обеспечении во время пандемии. Кроме этого мы затронем болезненную тему — предоставление государственной финансовой помощи. Мы будем говорить о том, что волнует каждого", — комментирует Юрий Сугак, главный редактор "Новостной Группы Украина".

С 8:40 в программе "Сегодня Утро" включатся города Черновцы, Херсон, Кропивницкий, Хмельницкий.

В 12:40 в программе "Сегодня День" в прямой эфир выйдут мэры Полтавы, Ужгорода, Черкасс и Луцка.

В 16:40 в программе "Сегодня Вечер" включатся города Сумы, Николаев, Тернополь, Северодонецк, Житомир и Ровно.

С 18:00 до 20:00 итог беседы подведет ведущий Тигран Мартиросян в авторской программе " Украина с Тиграном Мартиросяном ", в которой появятся мэры Львова, Мариуполя, Днепра, Чернигова, Харькова и Киева.

", в которой появятся мэры Львова, Мариуполя, Днепра, Чернигова, Харькова и Киева. Также с 20:00 ведущая Виолетта Логунова в программе "Украина сегодня" поговорит с мэрами городов Одессы, Ивано-Франковска и Винницы.

Следите за телемарафоном "Украина на связи: телемост с регионами страны" в эфире канала "Украина 24".

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