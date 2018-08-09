Канал "Украина" готовит премьеру нового сериала

Сегодня, 21:54

Главную детскую роль в сериале "Сердце матери" играет дочь ведущей "Ранку з Україною" Лилии Ребрик


Канал "Украина" совместно с компанией "Стар Медиа" снимают историю, которая не оставит равнодушным никого. Главную детскую роль в фильме исполняет дочь Лилии Ребрик.

Ася Демидова мечтает стать известным модельером. Поступить в ВУЗ не удается, и она идет на швейную фабрику. Там встречает свою любовь. И вот на машину, в которой наша героиня едет с мужем и ребенком, нападают неизвестные. Муж погибает, а маленькая Надя исчезает без следа.

Главную детскую роль в сериале "Сердце матери" играет дочь ведущей "Ранку з Україною" Лилии Ребрик. Это первая масштабная киноработа 6-ти летней Дианы Дикой. Ее героиня – Надя – та самая пропавшая девочка.

Успехи и поражения, любовь и предательство. Необычные характеры и истории. А еще – внушительное количество локаций в Киеве и области – зрители увидят в 24-х сериях. Премьера состоится на телеканале Украина в марте 2019 года. Не пропустите

Ранее мы уже писали о том, что канал "Украина" готовит премьеры больше полусотни новых сериалов.

Напомним, с начала года канал "Украина" является безоговорочным лидером телевизионного просмотра как в будни, так и в выходные.
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