Канал "Украина" готовит премьеры больше полусотни новых сериалов

Будут и новые фильмы, и продолжение лент, уже ставших популярными

Канал "Украина" готовит премьеры больше полусотни новых многосерийных фильмов. Съемки идут одновременно на разных площадках по Украине, в основном в Киеве или пригороде столицы. Будут и новые фильмы, и продолжение лент, уже ставших популярными.

Идет съемка новых серий сериала "Доктор Ковальчук". 45 серий фильма уже были в эфире, в прошлом году. Теперь команда снимает продолжение.

Свое кино для своего зрителя. Доктор Ковальчук, все ее коллеги и пациенты говорят исключительно на украинском. Новые серии "Доктора Ковальчук" в эфире канала "Украина" выйдут этой осенью. Будет и много других премьер. ((Убрать титр исходник))

Жизненные истории, любовные переживания, родительские тревоги – в гримерной Национального цирка съемки. Это сериал "Выше только любовь".

Сьемки шли несколько недель. На экране зритель увидит 4 серии фильма.

Работа над новыми сериалами начинается почти за год до показа по телевизору. Будущее премьеры для телеканала "Украина" одновременно снимают много разных компаний. Этой осенью зрители канала увидят десятки новых сериалов, снятых в Украине для украинского зрителя.

По итогам апреля 2018 года, телеканал "Украина" занял первое место среди отечественных телеканалов по аудиториям 18-54 (города 50 тыс.+) и 18+ (города 50 тыс.+) и установил ряд рекордов. По аудитории 18-54 (50 тыс.+) средняя доля канала "Украина" в апреле достигла 11,66%, рейтинг – 1,44%. По аудитории 18+ (50 тыс.+): доля – 15,94%, рейтинг – 2,55%.

Напомним, с начала года канал "Украина" является безоговорочным лидером телевизионного просмотра как в будни, так и в выходные. Лидерами слотов по обоим аудиториям в апреле были следующие проекты:

Лидерами своих слотов стали общественно-резонансные, утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства. Так, по аудитории 18+ (50 тыс.+) проекты "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым (с долей 16,64%), "Главная тема" с Еленой Кот (13,97%), "События недели" с Олегом Панютой (с долей 16,73%), "Ранок з Україною" (13,54%) получили первенство в своих слотах среди топ-6 каналов.

При этом информационные выпуски новостей "Сегодня" в 19:00 получили первенство сразу по двум аудиториям: 18+ (50 тыс.+) доля составила 16,47%, 18-54 (50 тыс.+) доля –11,20%.