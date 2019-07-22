Канал Украина и новости "Сегодня" стали лидерами телепросмотра в день выборов

Показатели смотрения были в два раза выше, чем у ближайшего конкурента

Спецвыпуски, прямые включения и эксклюзивные сюжеты. "Сегодня" первыми рассказывали зрителям о ходе голосования и озвучили первые результаты.

За эмоциями, которые бурлили в штабах партий кандидатов пристально следили корреспонденты "Сегодня". В эфир вышло четыре спецвыпуска, насыщенных свежей информацией, эксклюзивными интервью, прямыми включениями и журналистскими наблюдениями.

"Сегодня" рассказывали о ходе голосования в разных уголках страны. А также о том, как голосуют украинцы в Европе и Америке.

Журналисты с самого утра до позднего вечера держали руку на пульсе.

И зрители работу оценили. Канал "Украина" стал бесспорным лидером просмотров. А выпуски "Сегодня" в течение дня уверенно опережали конкурентов.

"Наши показатели смотрения вчера были практически в два раза выше, чем показатели смотрения нашего ближайшего конкурента. Мы были лидером телепросмотра за вчерашний день, мы лидировалы практически во всех слотах с восьми утра до полуночи. И немалую роль в этом сыграли спецвыпуски "Сегодня", которые оперативно информировалы о происходящем в стране", – говорит директор департамента планирования программ канала "Украина" Юлия Гатитулина.

И "Сегодня" не останавливаются на достигнутом. Журналисты постоянно следят за самыми горячими и важными событиями страны и мира. И уже готовят для вас много интересного. В том числе и ко Дню Независимости. Не переключайте новости "Сегодня" на канале Украина!

Ранее в столице отгремел грандиозный концерт, организованный каналом "Украина". Телеверсию концерта можно будет посмотреть в День Независимости Украины на телеканале "Украина".





Кроме того,в Киеве начались съемки сериала "Выходите без звонка 2". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

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