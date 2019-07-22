Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Канал Украина и новости "Сегодня" стали лидерами телепросмотра в день выборов

22 июля, 21:52

Показатели смотрения были в два раза выше, чем у ближайшего конкурента


Спецвыпуски, прямые включения и эксклюзивные сюжеты. "Сегодня" первыми рассказывали зрителям о ходе голосования и озвучили первые результаты.

За эмоциями, которые бурлили в штабах партий кандидатов пристально следили корреспонденты "Сегодня". В эфир вышло четыре спецвыпуска, насыщенных свежей информацией, эксклюзивными интервью, прямыми включениями и журналистскими наблюдениями.

"Сегодня" рассказывали о ходе голосования в разных уголках страны. А также о том, как голосуют украинцы в Европе и Америке.

Журналисты с самого утра до позднего вечера держали руку на пульсе.

И зрители работу оценили. Канал "Украина" стал бесспорным лидером просмотров. А выпуски "Сегодня" в течение дня уверенно опережали конкурентов.

"Наши показатели смотрения вчера были практически в два раза выше, чем показатели смотрения нашего ближайшего конкурента. Мы были лидером телепросмотра за вчерашний день, мы лидировалы практически во всех слотах с восьми утра до полуночи. И немалую роль в этом сыграли спецвыпуски "Сегодня", которые оперативно информировалы о происходящем в стране", – говорит директор департамента планирования программ канала "Украина" Юлия Гатитулина.

И "Сегодня" не останавливаются на достигнутом. Журналисты постоянно следят за самыми горячими и важными событиями страны и мира. И уже готовят для вас много интересного. В том числе и ко Дню Независимости. Не переключайте новости "Сегодня" на канале Украина!

Ранее в столице отгремел грандиозный концерт, организованный каналом "Украина". Телеверсию концерта можно будет посмотреть в День Независимости Украины на телеканале "Украина".


Кроме того,в Киеве начались съемки сериала "Выходите без звонка 2". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, видео, новости, Сегодня, лидер, просмотры, телеканал Украина, трк украина

Вы сейчас просматриваете новость " Канал Украина и новости "Сегодня" стали лидерами телепросмотра в день выборов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анатолий Анатолич сменил место работы: подробности

Сегодня, 16:21

Новыми ведущими "Ранку з Україною" стали Анатолий Анатолич и Мария Мельник

Юмористы и юристы идут в Раду: спецрепортаж "По следам партийных списков"

19 июля, 09:53

Журналисты телеканала "Украина" рассказывают о новых кандидатах в народные депутаты

ТОП-5 украинских звезд, которые обожают фаст-фуд

17 июля, 19:04

В День хот-дога знаменитости признались, что порой не против вкусно покушать

На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус": краткий обзор

15 июля, 17:00

В сериале от телеканала "Украина" идет речь о похищении ребенка и попытках матери его вернуть

Сергей Бабкин воплотил в жизнь давнюю мечту

15 июля, 16:29

Певец удивит зритедей необычным номером

ALEKSEEV признался, что думает о своих хейтерах

15 июля, 14:47

Певец признался, как относится к критике в свой адрес

Ученые обнаружили в глубинах океана гигантского кальмара

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Найден эффективный способ борьбы с животом

​Новый парк панд в Китае будет в три раза больше Йеллоустоуна

После выборов в Украине подешевеет валюта: свежие курсы от НБУ

Ани Лорак заявила о беременности после развода

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

MARUV впервые показала фигуру (фото)

Галкин показал фото с отдыха с Пугачевой

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь