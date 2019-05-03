Канал "Украина" – лидер телесмотрения апреля

Лидером зрительских симпатий телеканал сделали утренние, дневные и праймовые проекты и сериалы собственного производства

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По итогам апреля 2019 года телеканал "Украина" уверенно удерживает первенство среди отечественных телеканалов по аудитории 18+ (города 50 тыс. +). По электоральной аудитории 18+ (города 50 тыс. +) средняя доля (shr%) канала составляла 14,86%**, рейтинг (rat,%) – 2,45%** .

Лидером зрительских предпочтений в апреле телеканал "Украина" сделали утренние, дневные и праймовые проекты и сериалы собственного производства ( "Сегодня" 5,04%/16,06%, "Ранок з Україною" 1,19%/13,89%, "Зірковий шлях" 1,85%/16,08%, "Реальная мистика" 1,94%/14,40%, "Місія: краса" 1,86%/15,10%, "Агенты справедливости" 2,87%/17,43%, "История одного преступления" 3,34%/16,99%, "Говорить Україна" 5,43%/14,84%, "Главная тема" с Еленой Кот 4,29%/11,23%, "Гучна справа" 2,9%/14,26%, "Таємниці" 4,67%/17,34%, "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" 5,60%/16,21%), которые по итогам месяца получили первенство в своих слотах**.

Премьерный сериал собственного производства "Таємниці" , который снят по корейскому формату, в апреле просмотрели более 11 668 290 зрителей ***.

Традиционно высокой популярностью среди зрителей пользовались праймовые сериалы и мини-сериалы выходного дня. Так, премьера картины "Другая" (производство Star Media), которая снята в формате "Ringer", собрала среднюю долю 10,03%, рейтинг 2,03% по аудитории 18-54 (50 тыс. +)* и долю 14,41%, рейтинг 3,65% по аудитории 18+ (50 тыс. +)**. В целом фильм посмотрели 14,4 млн украинцев***. Фильм "Артист" (производство "Украинская продакшн студия") получил долю 10,04%, рейтинг 2,04% по аудитории 18-54 (50 тыс. +)* и долю 15,07%, рейтинг 3,95%, по аудитории 18+ (50 тыс. +)**.

В частности, 4-серийную картину "Клевер желаний" (производства "Украинская продакшн студия") посмотрели 6 649 974 украинцев***. Фильм "Не смей мне говорить "Прощай!" собрал у экранов 7 939 017 зрителей***, а фильм режиссера Анатолия Матешко "Прикоснуться к сердцу" (производство "Украинская продакшн студия") – 8 432 308 зрительских просмотров***.

В апреле ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым отпраздновало 7 лет успеха в эфире телеканала "Украина". За все время проект рассказал истории 15 000 героев и помог многим из них изменить судьбы к лучшему. Только в апреле программу посмотрели 16 664 563 украинцев ***.

Успешно завершился седьмой сезон скриптед-реалити "Агенты справедливости" 2,77% / 18,72%** (производство продакшн-компания "Теле Про"). На протяжении нескольких лет проект уверенно лидировал в своем тайм-слоте по основным аудиториям. Так, в апреле детективные истории сериала посмотрели около 12,5 зрителей ***

Высокие показатели получил проект "Удивительные люди" о людях с выдающимися умственными способностями, который снят по всемирно известному формату The Brain. 27 апреля в прямом эфире вся страна выбирала победителя, которым стал львовянин Иван Шпай. Финальный выпуск "Удивительных людей" пересмотрели 4 681 921 украинцев. В целом, за время эфира на канале "Украина" аудитория шоу составила 16 257 363 зрителей***.

Также одними из самых рейтинговых в апреле стали выпуски "Сегодня" и "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" . В течение месяца эфир программы был насыщен рядом спецвыпусков, посвященных главной теме – избранию будущего президента страны. 21 апреля – в день второго тура выборов аудитория "Сегодня" составила 7 090 870 украинцев***. В целом, аудитория праймовых новостей "Сегодня. 19:00" в апреле составила почти 15 800 507 человек***.

Аудитория информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" составила 7 792 209 человек***. В течение месяца гостями студии "Сегодня" были действующий президент Украины Петр Порошенко и претенденты на пост главы государства: лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко и другие.

Лидером утренних эфиров по широкой аудитории на отечественном ТВ остается информационно-развлекательная программа "Ранок з Україною" , которая собрала долю 13,89%, рейтинг 1,19%, по аудитории 18+ (50 тыс. +)**. В апреле свой день с утренней программы начинали 9 536 503 украинцев***.

Программу "Контролер" с Ярославом Куцом, которая показывает, как бороться с произволом чиновников и безответственностью, за месяц просмотрели 3 878 624 украинцев***.

Высокие показатели смотрения также получили развлекательные проекты собственного производства – мейковер-шоу по собственному формату "Місія:краса" , юмористический проект "Без паники" , которые собрали у экранов аудиторию зрителей в 6 986 084, 3 714 225 соответственно ***.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за апрель 2019 года – окончательные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

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