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Канал "Украина" – лидер зрительских симпатий в феврале

Сегодня, 17:42

В феврале на канале "Украина" состоялось несколько премьер

Скриншот
Скриншот.
Канал "Украина" – лидер зрительских симпатий в феврале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfe/52b/5c7cfe52b900f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfe/52b/5c7cfe52b900f.jpg Украина В феврале на канале «Украина» состоялось несколько премьер

По итогам февраля 2019 года, канал "Украина" уверенно удерживает лидерство в телевизионном пространстве страны как в будни, так и в выходные дни. Канал получил первенство по основным аудиториям: 18-54, 18+, 4+ как в городах с населением более 50 тыс. жителей, так и по всей Украине.

По аудитории 18-54 (50 тыс. +) средняя доля (shr, %) канала "Украина" в феврале составила 11,64%*, рейтинг – 1,56%*. По аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 15,45%**, рейтинг – 2,77%**. По аудитории 4+ (Вся Украина)***: доля – 14,91%, рейтинг – 2,73%.

В феврале на канале "Украина" состоялось несколько премьер. 23 февраля с большим успехом стартовало новейшее супер-шоу "Дивовижні люди" по всемирно известному формату The Brain о людях с выдающимися умственными способностями. Первый выпуск проекта стал лучшей программой дня на телевидении, собрав среднюю долю по аудитории 18+ (50 тыс. +)** 19,41%, рейтинг 7,61%, а по аудитории 18-54 (50 тыс. +)* долю – 13,08%, рейтинг – 4,07%. В общем программу просмотрели 5,62 млн. зрителей***.

Большой интерес зрителей вызвал старт спецпроекта "Головна тема. Вибір" с Еленой Кот. В студии 22 февраля кандидаты в президенты обсуждали тему коммунальных услуг и субсидии. В целом проект пересмотрели 5,69 млн. зрителей***.

26 февраля стартовал седьмой сезон скриптед-реалити "Реальна містика" . В феврале проект был безоговорочным лидером слота и собрал такие средние показатели за месяц: по аудитории 18+ (50 тыс. +)** – долю 15,27%, рейтинг 2,15%, а по аудитории 18-54 (50 тыс. + )* – долю 13,95%, рейтинг 1,34%.

18 февраля на канале "Украина" состоялась премьера 16-серийного фильма "Криминальный журналист" (производство "Filmstream"). Аудитория фильма составила 12,71 млн. человек. Традиционно составляющими успеха телеканала стали кинопремьеры выходного дня. Фильм "Дом, который.." (производство Filmstream и Vileton Films), пересмотрели 7,17 млн. зрителей***. Аудитория остросюжетной мелодрамы "Я тебя найду" (производство IVORY Films) составила 7,48 млн. зрителей***.

Лидером утренних эфиров за широкой аудиторией на отечественном ТВ остается информационно-развлекательная программа "Ранок з Україною" , которая 10 февраля отметила 5 лет успеха на канале "Украина". За это время зрители увидели более тысячи выпусков программы. Только в феврале самый популярный утренний проект собрал у экранов 8,95 млн. зрителей***.

Бесспорными лидерами информационного вещания среди широкой аудитории являются новости "Сьогодні" . В течение месяца выпуски программы "Сьогодні" в 15:00, 19:00 собрали у экранов аудиторию 12,80 и 17,97 млн зрителей соответственно***. Так, по аудитории 18-54 (50 тыс. +), доля выпусков "Сьогодні" в 15:00 – 14,53%* по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля: 20,21%**. Праймовых выпусков "Сьогодні" в 19:00 – 10,38%* и 15,55%** соответственно.

В течение месяца первенство в своих слотах по разным аудиториям удерживали праймовые, дневные выпуски новостей "Сьогодні" (*/**/***), а также проекты: "Історія одного злочину" (*/**/***), "Головна тема" (**/***), "Зірковий шлях" (*/**/***), "Реальна містика" (*/**/***), "Говорить Україна" (**/***), "Гучна справа" (**/***), "Без паніки" (*), "Ранок з Україною" (*), "Агенти справедливості" (*/**/***), "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" (*/**/***).

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 28 февраля 2019 года – предварительные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

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Тег рейтинг, трк украина

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