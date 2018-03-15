Канал "Украина" открывает двери для талантливых студентов

Сегодня, 00:32

Стать частью канала "Украина" можно после практики, стажировки и обучения в "Медиа мастерской"


От мечты до ее воплощения – один шаг. Но чтобы сделать его, нужны амбиции и смелость. Если они у вас есть, то есть и шанс влиться в дружный коллектив канала "Украина".

Первокурсница Наталья Блохина хочет стать телеведущей. Сегодня пришла на "День карьеры" в Институте журналистики. Ее заинтересовали вакансии канала "Украина".

"Канал Украина" очень развивается. Все больше зрителей его смотрят. Если сейчас заполню анкету и все-таки попаду в команду стажировки, я усердным путем добьюсь того, что может быть мне, потом предложат работу, я на это рассчитываю", – говорит Наталья.

Мастер-класс студентам дает региональный редактор канала "Украина" Юлия Сухаревская. Она в журналистике более 15 лет. Была и корреспондентом, и ведущей. Говорит, самое важное – первый опыт.

"Очень круто, когда студент еще во время учебы в университете понимает, где будет дальше работать и вдвойне круто, если первым местом работы для студента будет национальный канал. Это достаточно амбициозно, но таких студентов мы и ищем", – говорит Юлия Сухаревская, руководитель региональной редакции канала "Украина".

Стать частью канала "Украина" можно после практики, стажировки и обучения в "Медиа мастерской". Это – уникальная площадка, где лучшие специалисты страны делятся опытом, знаниями и секретами профессии.

Из множества слушателей медиа-мастерской, пятерка лучших уже стали членами нашей команды. Курсы для студентов и молодых специалистов в "Медиа мастерской" канала "Украина" абсолютно бесплатны. Это – кардинально отличает их на рынке медиашкол.
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"Сегодня"

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