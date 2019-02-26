Канал "Украина" покажет премьеру документального фильма: "Крим. Викрадений півострів"
Лента содержит эксклюзивные свидетельства известных общественных, политических и государственных деятелей
В четверг, 28 февраля в 23:30 на канале "Украина" состоится премьера документального фильма "Крим. Викрадений півострів", рассказывающий о подробностях противозаконной аннексии Крыма.
Документальный фильм в хронологическом порядке охватывает период с начала массовых расстрелов на Майдане Незалежности до аннексии Крыма.
Лента содержит эксклюзивные свидетельства известных общественных, политических и государственных деятелей, которые были очевидцами оккупации Крыма.
В съемках проекта приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, первый заместитель министра информационной политики Украины и журналист Эмине Джапарова, литовский государственный деятель, дипломат Пятрас Вайтекунас и другие.
Документальный проект "Крим. Викрадений півострів" – это возможность узнать ответы на вопросы, которые давно беспокоят украинцев: с чего все началось пять лет назад, как происходил насильственный захват украинских территорий и почему Украина не смогла удержать Крым.
Производством документального проекта занималась компания "Freshproduction". Продюсерами фильма стали Олег Щербина и Юлия Чернявская.
Смотрите премьеру "Крим. Викрадений півострів" на телеканале "Украина" в четверг, 28 февраля, в 23:30.
Напомним, Верховный Суд Украины дал разрешение на исполнение решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с России компенсации за имущество в аннексированном Крыму. Постановление суда принято 25 января.
Как известно, сегодня в Украине отмечается годовщина начала оккупации Крыма Россией.
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