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Канал "Украина" покажет премьеру документального фильма: "Крим. Викрадений півострів"

Сегодня, 13:50

Лента содержит эксклюзивные свидетельства известных общественных, политических и государственных деятелей

Фото: Pixabay
Канал "Украина" покажет премьеру документального фильма: "Крим. Викрадений півострів" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/526/f60/5c7526f608f13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/526/f60/5c7526f608f13.jpg Украина Лента содержит эксклюзивные свидетельства известных общественных, политических и государственных деятелей

В четверг, 28 февраля в 23:30 на канале "Украина" состоится премьера документального фильма "Крим. Викрадений півострів", рассказывающий о подробностях противозаконной аннексии Крыма.

Документальный фильм в хронологическом порядке охватывает период с начала массовых расстрелов на Майдане Незалежности до аннексии Крыма.

Лента содержит эксклюзивные свидетельства известных общественных, политических и государственных деятелей, которые были очевидцами оккупации Крыма.

В съемках проекта приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, первый заместитель министра информационной политики Украины и журналист Эмине Джапарова, литовский государственный деятель, дипломат Пятрас Вайтекунас и другие.

Документальный проект "Крим. Викрадений півострів" – это возможность узнать ответы на вопросы, которые давно беспокоят украинцев: с чего все началось пять лет назад, как происходил насильственный захват украинских территорий и почему Украина не смогла удержать Крым.

Производством документального проекта занималась компания "Freshproduction". Продюсерами фильма стали Олег Щербина и Юлия Чернявская.

Смотрите премьеру "Крим. Викрадений півострів" на телеканале "Украина" в четверг, 28 февраля, в 23:30.

НапомнимВерховный Суд Украины дал разрешение на исполнение решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с России компенсации за имущество в аннексированном Крыму. Постановление суда принято 25 января.

Как известно, сегодня в Украине отмечается годовщина начала оккупации Крыма Россией.

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Тег Крым, аннексия Крыма, оккупация Крыма

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