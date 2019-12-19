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Канал "Украина" покажет спецрепортаж "Следами "Международных авиалиний"

19 декабря, 19:25

Сенсационный специальный репортаж-расследование выйдет в эфир в 23:20

В четверг, 19 декабря, в 23:20, на канале "Украина" выйдет сенсационный специальный репортаж-расследование "Следами "Международных авиалиний".

Авторы программы совместно с экспертами пытались ответить на вопрос – не наследует ли авиакомпания МАУ пример обанкротившегося "Аэросвита"? И кто, в таком случае, может за это заплатить – собственник или украинские плательщики налогов?

Журналисты программы также покажут неизвестные стороны работы украинских стюардесс международных авиарейсов.

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Корреспонденты сенсационного специального репортажа-расследования также выясняли, как действовать и на какую компенсацию следует рассчитывать пассажиру, если авиакомпания аннулировала полет.

В спецрепортаже также будет рассказано о том, как и почему пассажиры авиарейсов сталкиваются с проблемами во время путешествия, покупая билеты авиакомпании.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Также зритель программы узнает результаты социологического исследования об уровне доверия к авиакомпаниям Украины, в частности, о том, как украинцы относятся к МАУ.

Смотрите сенсационный специальный репортаж-расследование "Следами "Международных авиалиний" на канале "Украина" в четверг, 19 декабря, в 23:20.

Напомним, ранее на телеканале "Украина" вышел спецрепортаж "По следам городского головы. Днепр". Авторы программы рассказывают о том, как в городе реконструировали один из самых больших мостов страны.

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Источник: Сегодня

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