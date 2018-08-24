Канал "Украина" в честь Дня Независимости организовал грандиозное шоу

Украина празднует 27-ю годовщину независимости! В честь праздника канал "Украина" организовал грандиозное шоу "С Днем рождения, Украина". Полную версию концерта покажем сегодня ровно в 21:00, а пока можно увидеть, что происходит за кулисами.

На сцене – и вода, и огонь. Зрители в восторге – на месте не устоять. Тысячи людей со всей страны танцуют под самые известные хиты украинских артистов.

А тем временем на сцене сияет певица Светлана Тарабарова: "Этот момент волшебный, люди подпевали я благодарю Тину Кароль за такую песню. Она воспроизвела состояние, который я чувствую".

Невероятная Тина Кароль на сцене с балетом и детьми. Поет песню, которая стала гимном первых и последних школьных звонков. Признается, как написала свой хит.

"Ночью мы сели, когда были все эти события, как-то хотелось передать любовь и благодарность, из чего состоит Украина, из чего состоит украинец, именно наше ДНК, кто мы", – рассказал она.

Будут песни самых популярных артистов и оригинальные постановки с 3D-графикой.

"Вдвойне приятно, что в такое непростое время Украина может показывать, что мы живем творческой красивой жизнью", – сказал Тарас Тополя, лидер группы "Антитела".

Но эмоции зрителей зашкаливают, когда на сцену выходит главный сердцеед страны – Олег Винник.

"Я в последнее время вижу очень много наших людей в вышиванках, это настолько стало. Я это очень много вижу на своих концертах", – сказал он.

Приглашаем отпраздновать 27-ю годовщину независимости Украины вместе с каналом "Украина" и самыми известными артистами сегодня в 21:00.

Как недавно сообщалось, 17 августа, ко Дню рождения Кузьмы Скрябина, канал "Украина" и украинская служба "Радио Свобода" показывали спецпроект "Кузьма. Недосказанное" о малоизвестных страницах жизни артиста.

Напомним, сегодня в Киеве прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.