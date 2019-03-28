Кандидатам в президенты зададут вопросы из соцсетей в прямом эфире ток-шоу

Кандидаты в президенты будут отвечать на вопросы украинцев из соцсетей, которые не успели рассмотреть и в течение минувших эфиров

Фото: Сегодня

Кандидатам в президенты зададут вопросы из соцсетей в прямом эфире ток-шоу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cbd/7fd/5c9cbd7fd7784.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cbd/7fd/5c9cbd7fd7784.jpg 2019-03-28T14:28:00+02:00 Украина Кандидаты в президенты будут отвечать на вопросы украинцев из соцсетей, которые не успели рассмотреть и в течение минувших эфиров

В пятницу, 29 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот, в прямом эфире которого появятся действующий Президент Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и член партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

"До первого тура выборов остаются считанные дни, однако вопросов к кандидатам осталось еще немало. В пятницу будет особенный эфир, ведь мы озвучим перед кандидатами вопросы обычных украинцев из соцсетей. Присоединяйтесь, возможно, прозвучит именно ваш вопрос", – отметила ведущая ток-шоу Елена Кот.

Задать вопрос кандидатам в президенты можно в комментариях по ссылке: https://bit.ly/2TBf7jj

Подчеркнем: в ночь выборов, 31 марта, в эфир выйдет спецмарафон ток-шоу "Главная тема. Выбор".

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот в пятницу в 21:00!

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