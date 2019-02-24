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Кандидату в президенты угрожали убийством: полиция разоблачила злоумышленницу

Сегодня, 15:34

Также стала известна причина, почему жительница Львовской области пугала кандидата в президенты Украины

Фото: Facebook
Кандидату в президенты угрожали убийством: полиция разоблачила злоумышленницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg Украина Также стала известна причина, почему жительница Львовской области пугала кандидата в президенты Украины

26-летняя жительница Львовской области по телефону угрожала одному из кандидатов в президенты Украины, о чем поступило соответствующее заявление в полицию еще 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как созналась сама подозреваемая, она делала этого потому, что поддерживает другого кандидата. Правоохранители завели на нее уголовное производство по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказали в полиции, еще 21 февраля поступило заявление от кандидата в президента об угрозах по мобильному телефону, на который поступают соответствующего характера сообщения.

В ходе следственных действий полицейские установили, что угрозы кандидату с телефона своего отца посылает жительница Львовской области 1992 года рождения. Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами.

Напомним, на днях глава Нацполиции Сергей Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы. Он также особо отметил, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков недавно рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса. Также стало известно, что восемь кандидатов в президенты обратились с просьбой о предоставлении им охраны.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как полицейские отрабатывают противодействие провокациям на избирательных участках по-европейски.

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Тег выборы, женщина, полиция, угрозы, кандидат, выборы президента-2019

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