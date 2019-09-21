Каникулы без отработок: сколько дней украинцы будут отдыхать в октябре

В октябре украинцы смогут отдыхать от работы на один день больше

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В октябре 2019 года украинцы смогут получить дополнительный выходной день, который будет приурочен к празднику Дня защитника Украины (День козачества).

Всего в октябре 2019 у украинцев будет девять выходных дней и 22 рабочих дня. Из девяти выходных – один будет дополнительным. Это понедельник, 14 октября, который также совпадает с одним из самых больших религиозных праздников для православных христиан – Покровой Пресвятой Богородицы.

Таким образом, в середине октября, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 12,13 и 14 числа. Кроме того, выходными будут 5, 6, 19, 20, 26 и 27 октября.

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Напомним, что в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя.

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