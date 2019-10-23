"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, где провел и проведет ряд встреч на высшем уровне.

В эксклюзивном интервью "Сегодня" президент Владимир Зеленский рассказал о предварительных итогах визита и переговоров.

- Вы первый украинский президент, побывавший на церемонии интронизации японского императора. Каковы ваши впечатления от нее? Кроме этого, у вас был ряд встреч с влиятельными японскими политиками. В каких сферах нам следует углублять сотрудничество с Японией и что полезного нам принесет дружба с Токио?

- Ну, дружба всегда может принести только полезный результат. А по поводу Украины... Давайте с самого начала – вы спросили про интронизацию императора Японии Нарухито. Мне очень приятно было познакомиться. Такое большое событие для японского народа, и мы должны были быть тут с таким визитом, чтоб показать свое уважение к Японии, к их историческим традициям. И вы знаете, что Япония очень оценила визит украинской делегации. На самом высоком уровне у нас была встреча, – кроме того, что это очень красиво и очень интересно. И что такое может быть один раз в жизни, когда ты можешь такое увидеть.

Была встреча, важная встреча с правительством Японии, с премьер-министром Абе. Мы лично с ним познакомились, как говорят – мне кажется, что у нас появилась химия. Так говорят. Химия между нашими странами уже давно есть, а сейчас мы говорим не о теории, а об определенных практических шагах. И уже в 2020-м... Во-первых, мы пригласили японскую сторону и премьера, состав правительства – на встречу, на официальный визит в Украину. Так вот, хочется от теории перейти к практике. Мы договорились, что в 2020 году у нас будут определенные договоры. И договоры будут воплощены в жизнь, будут подписаны договоры. Это и строительство Бортнической станции – о ней очень много говорили, и только что, 10 минут назад, у мене была встреча с международным агентством "JICA", которое как раз обеспечивает возможность подписания этого договора, и поддержания. Потом – строительство моста через Южный Буг в Николаевской области. Это такие льготные, очень дешевые кредиты. Потому что я рассказал о других наших инфраструктурных проектах, которые очень важны сегодня.

В японском правительстве все очень рады, что мы приняли закон о концессии. По поводу вложения денег японской стороной в дороги – для нас это очень важно, и в железную дорогу. На некоторых вещах остановились более детально. Например, я объяснил, что у нас происходит в Запорожье. Что кто-то когда-то обещал построить там мост, который очень важен не только в социальном плане, а с социальной стороны. Очень важен для людей, и с экологической стороны очень важен. Там идет речь о ремонте дамбы в Запорожье и постройка нового моста. Там нужно привлечь большие деньги, потому что там такой большой мост, большой проект. И также правительство Японии и международное агентство "JICA" будут рассматривать этот вопрос. Далее говорили о вкладывании не только денег, а, что важно, – специалистов, японских специалистов – приезд их к нам. И всем очень нравится наш проект "Государство в смартфоне", то есть мы сделаем совместные группы, которые будут встречаться. Встречаться уже в Украине, как я сказал, во главе с правительством. Я думаю, что нас ждет такая очень мощная совместная работа.

/ Фото: president.gov.ua Реклама

Всех очень интересует – я всем очень качественно, в деталях рассказываю, кто никогда не был в Украине, какая у нас действительно плодородная земля, я думаю, что мы сможем говорить и о контрактах в агропромышленной сфере. Очень много всего есть. То есть у нас сейчас где-то товарооборот за последние восемь месяцев – у нас не очень большой с Япониею. Он где-то там (я не хочу ошибаться) – где-то чуть-чуть большее 200 млн долларов между нашими странами. Хочется в разы это увеличивать. Все этого хотят. Но мы хотим – я же говорю – от слов переходить к договорам. Поэтому мы договорились, что в следующий раз будем уже подписывать определенные соглашения. Правительства встретятся и, я думаю, что все буде хорошо.

- Относительно Вашей встречи, которая состоялась сегодня утром, – с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Сложная немецкая фамилия, но ее уже все украинцы выучили ...

- Я ему сказал, что благодаря Вашей формуле Ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилия в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата нормандской встречи. И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет. ...... Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в нормандском формате. Потому что нормандский формат был остановлен, и с 2016-го года не было ни одной встречи. Поэтому никто не понял, почему бывшие представители нашей власти, как ... Почему они так, скажем так, не понимают, по поводу чего, как можно говорить о формуле Штайнмайера сегодня, как можно воплощать ее в жизнь, – этого не понимает никто. Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск – конечно, когда есть действительно безопасностный нормальный высокий уровень на тех КПВВ или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан. ...... Будем работать вместе.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ В тренде Афера с квартирами: Микитася оставили за решеткой и назначили залог в 80 миллионов

- Почему Москва снова оттягивает нормандскую встречу? Какие условия на этот раз выдвигает?

- Ну, смотрите, когда мы говорим, что Москва выдвигает условия – знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках. На одном участке – вы знаете – в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна.

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- Каким образом закон об особом статусе Донбасса поможет нам восстановить контроль над сейчас неподконтрольном Украине участке границы?

- Ну, надо смотреть, что это такое – закон об особом статусе. Пока это было понимание в Минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, – он уже был принят. Какой он будет – это я уже повторяюсь, но это правда – какой он будет дальше, закон об особом статусе, – мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в нормандском формате, и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем. Я это тоже уже, честно говоря, устал говорить. Пока за него не проголосует законно избранный парламент, Верховная Рада, законно избранные депутаты в Верховной Раде, – пока они за него не проголосуют, о том, что еще – чего нет – закона не будет. Вот и все. А какой он должен быть – ну, слушайте. Никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет – ничего не будет. И все это понимают! Мало того – большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали, – и в Минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, – они все, все об этом говорят.

Все понимают, что никто не будет сдавать территории и никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье. Пусть не обижаются наши молдавские коллеги, такой пример я привел, но – без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос. Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят ... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит четверка в нормандском формате.

Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, – решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Поэтому – как можно знать все условия? Все условия, чтобы знать все условия, надо их обсуждать.

- Относительно Вашей встречи с Назарбаевым. Удалось его убедить в том, что Крым – это таки наглая аннексия?

- Хотелось бы всегда слышать официальное мнение того или иного президента. Но я видел и слышал лично его поддержку полностью – Украины, нашего суверенитета, наших территорий, нашей независимости. То есть он сказал мне, что очень любит Украину, очень любит украинский народ и его очень понимает, потому что сам работал в Украине и учился в Украине. Я думаю, что, знаете, сейчас надо встречаться со всеми людьми, которые хотят помогать Украине в решении таких глобальных, приоритетных задач, связанных с прекращением войны. Поэтому мы это и делаем – со всеми встречаемся. По-другому – не получится просто.

Зеленский и Назарбаев / Фото: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", глава украинского государства начал визит в Японию 21 октября и пробудет там до 24 числа. В первый день Зеленский встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

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