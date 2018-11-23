Каракатица и надувные Деды Морозы: что госучреждения закупают к Новому году

Подготовка к Новому году в самом разгаре, ведь до него осталось чуть больше месяца. Подарки и декор к празднику скупает не только народ, но и местные власти — на сайте электронных госзакупок Prozorro уже вовсю ведутся торги.

Костюмы и спектакли

Традиционно большой спрос на сценические костюмы. Мариупольский центр техобразования собирается купить костюмы Деда Мороза и Снегурочки — желательно из бархата. Заведение рассчитывает вложиться в 3,5 тыс. грн. На "прикиды" хотят раскошелиться и в Днепровском центре народного творчества. Выделили на это уже 9 тыс. грн — в целом, это средняя цена по рынку за два таких костюма. А вот Мариупольский дворец культуры помимо нарядов новогодних персонажей уже приобрел еще и костюм Грозной Каракатицы, персонажей Стая Рыбок и Водоросли. На эту и другую театральную одежку там потратили почти 200 тыс. грн. В том же Мариуполе чистят уже имеющиеся наряды — в другой дворец культуры там заказали химчистку ростовых кукол за 3 тыс. грн.

В столице за 20 тыс. грн ищут организаторов для парада помощников Святого Николая и Дедов Морозов — волонтеров, а подрядчиков по обеспечению его звуковым оборудованием уже нашли за 12,5 тыс. грн. Зато уже заказали за 110 тыс. грн 25 тыс. почтовых наборов "Почта Деда Мороза" и "Почта Святого Николая". А в Одессе власти Киевского района уже купили организацию новогоднего спектакля для детей "Волшебный пятачок" за 183 тыс. грн.

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Елки

Покупают и главный атрибут праздника — новогоднюю ель. Так, в Дымере на Киевщине уже отдали за искусственное дерево 138 тыс. грн, а в Деснянском районе Киева решили не скупиться — районная елка приобретена за 195 тыс. грн. Елочный вопрос решили и в знаменитой Диканьке на Полтавщине. Местные власти договорились о 10-метровой металлической конструкции за 89 тыс. грн и комплекте хвои для нее за 95 тыс. грн. В Днепре же власти озаботились защитой своей пушистой красавицы — купили для нее ограду за 48 тыс. грн.

Свет и мишура

Не забывают и украшения — активно закупают мишуру, елочные игрушки и гирлянды. К примеру, власти Энергодара (Запорожская область) за 375 тыс. грн собираются украсить город световой композицией: Дедом Морозом, Снегурочкой, двумя снеговиками и санками сразу с четырьмя светящимися оленями. Сельсовет Горы (Киевская область) уже накупил надувных Дедов Морозов, снеговиков и шаров на 9,5 тыс. грн. А Музей Ивана Гончара в Киеве купил деревянную сцену для рождественского вертепа за 35 тыс. грн.

Полным ходом идет и закупка новогодних сладостей для детей. В Днепре для одной из местных школ заказали 164 подарочных набора конфет и 164 шоколадные фигурки Дедов Морозов общей стоимостью в 18,8 тыс. грн. А вот местный совет Боярки прикупил за 70 тыс. грн 1150 полукилограммовых новогодних подарков для социально незащищенных детей.

Напомним, в рамках подготовки к Новому Году, "Сегодня" уже писал о том, во сколько обойдется новогодний стол 2019 и как сэкономить.И выяснял, что украинцы покупают под елку, чтобы составить ТОП самых популярных подарков и цены на них.