Карантин будет продлен после 22 мая: Шмыгаль объяснил причину

Премьер-министр уверен, что выход из карантина идет по плану и спешить не надо

Украина идет по плану выхода из Карантина, который утвержден Кабмином, и с 11 мая действуют ослабления карантинных ограничений. Но это не означает, что 22 мая карантинные меры будут полностью отменены. Карантин по COVID-19 в Украине будет продлен и после 22 мая, но это не будет полный локдаун. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра, пока речь не идет о том, что надо будет снова вводить в стране полный локдаун.

"Мы говорим об адаптивном карантине. Если будут локальные заболевания в том или ином городе – мы вводим карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", – отметил премьер.

Реклама

Также Денис Шмыгаль отметил, что сейчас речь не идет о каких-либо датах.

"Сегодня мы говорим о том, что официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен", – отметил Шмыгаль.

Он также напомнил, что восстановление движения общественного транспорта – метро и междугородних сообщений – состоится на третьем этапе выхода из карантина. Однако когда это произойдет – зависит от динамики заболеваемости.

В тренде В Украине уменьшается число больных COVID-19: появились новые данные за сутки

"Мы идем довольно ровно последние 7-8 дней. Не увеличивается ежедневное количество заболевших. Но мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превышало или было равным количеству заболевших. Этот этап очень важен. Он переломный", – сообщил Денис Шмыгаль.

Реклама

Также он обратил внимание на то, что при смягчении всеукраинского карантина большая доля ответственности ложится на мэров городов, которые в дальнейшем будут принимать решение о введении адаптивных мер и об усилении карантина.

Напомним, карантин был введен Кабмином с 12 марта в связи со стремительным ростом заболеваемости украинцев коронавирусом. Ожидалось, что карантин отменят через три недели, после 2 апреля. Но он, наоборот, стал более жестким, так как заболевших становится все больше, их уже свыше 15 тыс. человек.

Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама