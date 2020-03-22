Карантин – это не каникулы: Елена Зеленская обратилась к украинским родителям (видео)

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с известными украинскими мамами обратилась к родителям по поводу карантина в связи с распространением коронавируса. Видео обращения опубликовали в Минздраве.

На записи женщины подчеркнули, что придерживаться карантина очень важно.

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"Мама – это пример. Покажи детям, как правильно мыть руки: 30 секунд, тщательно, с мылом", – сказала Зеленская.

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"Карантин – это не каникулы. Дети должны и дальше учиться. Просто сделайте дома лучшую школу в мире. Где можно, например, гладить кота, когда делаешь уроки, а на перерыве смотреть мультфильмы", – добавила телеведущая Екатерина Осадчая.

Видео: Минздрав

Также на видео к украинцам обратилась врач-педиатр. Медик подчеркнула, что самолечение может навредить людям и их детям, а также призвала придерживаться правил карантина, а именно: не выходить без нужды из дома, чаще мыть руки, во время прогулки с ребенком избегать столпотворений.

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