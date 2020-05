Карантин и интернет: как поговорить с ребенком о безопасности онлайн

Во время карантина школьники и подростки проводят много времени онлайн: обучение, развлечения, общение. А также основную часть времени они проводят дома вместе с родителями. Это создает иллюзию, что ребенок в безопасности — ведь он рядом, а значит, не попадет в плохую компанию. Тем не менее, онлайн — это столь же реальный мир, как и улица. Мы учим своих детей не переходить дорогу на красный свет либо в неположенном месте. Но знаете ли вы, какие угрозы таит мир онлайн? Как защитить ребенка от кибербуллинга, кражи данных, вымогательства или секстинга?

Большинство родителей полагают, что их дети в интернете смотрят видеоуроки, добрые детские мультики, переписываются всегда только с одноклассниками и сверстниками. А главное — родители убеждены, что их чада всегда-всегда расскажут, если столкнутся с чем-то плохим или опасным в сети. Исследования говорят обратное.

Родители всегда знают, когда ребенок может подвергаться опасности на улице. Но трудно поверить, что он может быть также в опасности находясь со своим гаджетом в соседней комнате. Согласно исследованиям, 47% детей в возрасте до 9 лет регулярно пользуются интернетом, к 12-ти годам этот показатель взлетает до 92%. Почти все подростки пользуются интернетом, а это значит, находятся в группе риска. Ведь согласно опросу, каждый третий ребенок готов пойти на встречу со знакомым из онлайн мира. Представьте себе на минуту, кто может скрываться за учетной записью молодого парня или девушки.

Развитые страны уделяют много внимания вопросам обучения онлайн-безопасности для детей. В феврале оператор телекоммуникаций Киевстар совместно с Министерством цифровой трансформации, Офисом уполномоченного президента Украины по правам ребенка и образовательным проектом #stop_sexтинг запустили образовательный портал stop-sexting.in.ua и информационную кампанию "НЕ ВЕДИСЬ", которая призывает детей и подростков избегать рисков в виртуальном мире. На сайте можно найти рекомендации для детей, которые столкнулись с угрозами в интернете, материалы для родителей про угрозы в интернете и как их предупредить. Если же ситуация вышла из-под контроля — есть подробные инструкции для детей и родителей, как противодействовать злоумышленникам и куда обращаться.

Родители — первая линия киберобороны детей

Слабое место в защите детей от киберугроз — их родители. Только 15% из опрошенных взрослых знают, как действовать, если они или их дети столкнулись с проблемами или угрозами в сети.

Для начала выясним какие онлайн-угрозы могут потенциально быть.

Кибербуллинг — травля онлайн: регулярные хэйтерские или унизительные комментарии, сообщения с угрозами и оскорблениями, обнародование личных фактов с целью унижения.

Кибергруминг — налаживание злоумышленником доверительных отношений с ребенком в социальных сетях, онлайн-играх, Телеграмм-каналах с целью сексуальной эксплуатации в интернете или в реальной жизни.

Сексторшн — установление доверительных отношений с ребенком в интернете с целью дальнейшего шантажирования, вымогательства денег либо фотографий.

Секстинг — обмен интимными фото или видео, сообщениями интимного характера при помощи мессенджеров.

Фишинг — мошенническое выманивание личных данных, обычно финансового характера. Это возможно, если на гаджете ребенка подключены аккаунты родителей или к устройству привязана банковская карточка. Такие данные могут выманивать путем уговоров или шантажа у детей, которые имеют доступ к родительским финансовым данным.

Дети и в интернете — дети

Такой широкий перечень онлайн-угроз для детей может показаться странным. Но ведь на уловки онлайн-мошенников могут попадаться и взрослые люди с жизненным опытом.

Почему дети ведутся на уловки мошенников? Анастасия Дьякова, советник по вопросам безопасного интернета для каждого ребенка при Министре цифровой трансформации Украины, предупреждает: жертвы онлайн-мошенников очень разные. В лапы злоумышленников часто попадают и совершенно благополучные дети. "Одна американская организация провела эксперимент, чтобы узнать, сколько времени нужно преступнику для получения от ребенка фото его обнаженного тела, — рассказывает Анастасия Дьякова. — Оказалось, достаточно одного часа. Главный вопрос здесь — насколько доверяет ребенок своим родителям. Если ребенок ничего не знает о подобных онлайн-манипуляциях, тем выше его риск стать их жертвой. Тем выше вероятность, что ребенок ничего не расскажет взрослым даже в критической ситуации, когда она вышла из-под контроля. Преступники очень хорошо знают психологию ребенка: они могут просить у него помощи, делать много комплиментов, приглашать работать фотомоделью. Вариантов множество. Ребенок может быть из совершенно благополучной семьи, просто его никто не предупредил, что и в онлайне "на красный свет дорогу переходить нельзя".

Как видите, знание об угрозах и доверительное общение с родителями — основа безопасности ребенка в сети. Но начать разговор с детьми о секстинге так же сложно, как и о сексе. Психолог и эксперт по вопросам кибербуллинга Джордан Фостер подчеркивает: подход к дочерям и сыновьям должен быть разным. Ведь обмен интимными изображениями или видео наиболее часто инициируется кем-то из сверстников ребенка. Ребята стремятся к признанию среди друзей, а девушки — среди юношей. Поэтому именно ребята чаще "подбивают" девушек прислать свои интимные фото, чтобы потом хвалиться друзьям своей "крутостью". Это наиболее распространенный сценарий. Но иногда бывает, что и девушки провоцируют парней прислать свои интимные фото, чтобы использовать их для буллинга.

Объясните детям "метод билборда" и расскажите об угрозах

Научите ребенка перед отправкой любого фото кому бы то ни было задавать себе простой вопрос: "Я хотел бы, чтобы это фото появилось на билборде у входа в школу?". Если это фото приемлемо для печати на таком билборде — его можно передавать друзьям, отсылать или постить в соцсетях. Если же это фото может опозорить ребенка, будучи напечатанным на билборде— его нельзя публиковать в социальных сетях.

Скорее всего, ваши дети знают, что нужно относиться настороженно к незнакомцам на улице и разного рода их предложениям. Почему же многие родители не считают нужным рассказывать детям об угрозах в интернете, опасностях и насилии? Виртуальном или реальном. А от секстинга, каким бы "невинным" он ни казался на первый взгляд, нужно держаться подальше точно так же, как от алкоголя, наркотиков и плохих компаний.

Проект #stop-sexting был создан, чтобы помочь родителям и детям больше узнать об угрозах в сети. На сайте проекта можно найти рекомендации для детей, которые столкнулись с онлайн-угрозами, а также полезные и познавательные материалы для родителей. Подростки также могут анонимно обратиться за помощью к чат-боту, который подскажет их дейстия, в случае если они столкнулись в сети с секстингом или сексторшеном. Ведь не всегда подростки могут поделиться с родителями своими проблемами.

На сайте также можно найти методические материалы, которые разработаны специалистами и предназначены для проведения уроков с детьми 5-6 классов по вопросам безопасного поведения в интернете. Для того, чтобы как можно больше детей, учителей и родителей узнали про угрозы сети, Киевстар не тарифицирует трафик на http://stop-sexting.in.ua для своих абонентов.

С участием британской организации Internet Watch Foundation в рамках этого проекта также была создана специальная линия для сообщения о материалах, содержащих элементы неприемлемого контента с участием детей.

А желающие могут присоединиться к проекту в качестве волонтеров — после прохождения специального тренинга можно проводить уроки о безопасности в сети в школах.

А пока есть время на карантине, уделите внимание вопросам онлайновой безопасности ваших детей. Для этого разработано множество эффективных инструментов, призванных защищать ребенка от виртуального насилия.

Программы родительского контроля

Намного проще предупредить неприятные, травматические и опасные ситуации, в которые может попасть ребенок, блуждая во "всемирной паутине".

Star Guard Family от Киевстар

Приложение разработано в партнерстве с мировым лидером продуктов для цифровой безопасности Avast и позволяет создавать безопасную среду для пользования интернетом всеми членами семьи — сервис можно настроить для 10 мобильных гаджетов. Star Guard Family обладает широким функционалом: ограничение пользования гаджетами и приложениями — например, на время занятий в школе, на продленке или в кружках; проверка местоположения ребенка и сообщение о его приходе в школу или домой; настройки параметров доступа к сети по возрасту; блокировка сайтов и приложений с неприемлемым контентом, контроль уровня заряда телефона и другие полезные функции для защиты ребенка в сети.

Чтобы пользоваться Star Guard Family, необходимо подключить услугу при помощи USSD кода * 588 * 3 # и установить приложение с Apple Store или Google Play на смартфон одного из родителей. После этого зарегистрировать в приложении номер мобильного телефона ребенка или его e-mail, установить необходимые настройки. Первые 60 дней с даты подключения услугой можно пользоваться бесплатно. Далее стоимость услуги составит 18 грн/мес.

KinderGate Parental Control

Приложение KinderGate Parental Control — разработка экспертов Entensys. Программа имеет ряд инструментов для применения ограничений по времени, фильтрации по категориям сайтов, блокировки опасных ресурсов, мониторинга и статистики. В настройках можно указать строгость фильтрации контента. Программа использует фильтр-модуль Entensys URL, который благодаря актуальной базе может фильтровать доступ к 500 млн сайтов разного содержания. Минус программы в том, что она не дает указать лимит пользования интернетом без привязки к графику. Сайты из базы данных — в большинстве из зарубежных доменных зон, поэтому помогут защитить детей от нежелательного контента сексуального характера.

Child Control

Эта программа поможет ограничить доступ к системным ресурсам гаджета и интернету согласно установленному расписанию. Программа имеет пять основных функций: Time Limits — почасовое ограничение работы в системе / в интернете, Blocked Times — время полного блокирования доступа к сети, Internet Control — фильтр, который умеет различать хороший и плохой контент для детей, Allow only these websites — доступ к сайтам исключительно из "белого списка", Other Settings — настройка уровня безопасности и удаленного управления программой.

Ограничения экранного времени

Помимо программного контроля трафика и активности ребенка в сети необходимо выработать правила для ограничения так называемого "экранного времени". Карантин — самое время установить и придерживаться этих правил. Тогда они постепенно войдут в привычку и у ребенка, и у родителей.

Пользование гаджетами только в общем пространстве вашего дома. Смотреть опасный контент или "секстить" гораздо труднее на диване в гостиной, чем в собственной комнате.

Запрет на использование гаджетов после определенного часа вечером: большую долю импульсивных поступков в онлайне подростки совершают ночью. Нет контроля, рядом нет взрослых. А собственный самоконтроль ослаб из-за усталости или ребенок попросту "увлекся" — утратил чувство меры и опасности.

Для младших школьников можно даже сделать настенный плакат с правилами экранного времени и условий пользования гаджетами: Уроки сделаны? Комната убрана? Книгу читал? Тогда можно играть и смотреть видео.

Карантин — отличная возможность больше общаться с детьми и даже больше о них узнать. Ведь даже в период школьных каникул родители находятся на работе и имеют довольно слабое представление о занятиях своих детей. Сейчас отличное время оторвать ребенка от гаджета, вместе поиграть и откровенно пообщаться.

Это не только сделает вас друзьями. Возможно, вы заметите, что пора на что-то обратить внимание.

