Украина ушла на карантин: как будем жить ближайшие три недели

С сегодняшнего дня, 12 марта, в Украине вводится общенациональный карантин. Сайт "Сегодня" разобрался, какие именно меры уже приняты и что изменится в стране в ближайшее время.

Так, накануне на заседании Кабмина было принято решение ограничить в Украине массовые мероприятия, где запланировали собраться более 200 человек.

"Но это не касается мероприятий государственного значения. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей", – уточнили в пресс-службе Кабмина.

Кроме того, на карантин сроком три недели закрываются учебные заведения.

Эксперты в области здравоохранения в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, какие учреждения ограничат свою работу, а какие – нет, можно ли ходить в супермаркеты и шопинг моллы и какая польза будет от введенных мер.

"Сейчас в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Этот человек изолирован. Обследованы 40 лиц, которые контактировали с ним. Ни у одного из этих 40 человек коронавирус не подтвердился. Ежедневно мы тестируем порядка 5-15 подозрений в разных областях. Ни в одном из случаев коронавирус не был подтвержден. Именно поэтому серьезных мероприятий по разграничению потоков людей нет. Это пока что не является рекомендованным", – рассказали нам в Минздраве Украины.

В то же время, по словам медиков, с точки зрения распространения вируса гриппа, ОРВИ – сейчас эпидпорог в Украине "достаточно серьезный" – тяжелее по сравнению с прошлогодним.

"Что касается работы подразделений полиции, сотрудников ГСЧС, то у них есть специализированные режимы. Для понимания – любые противоэпидемические мероприятия, такие как карантин, обсервация, внедряются на определенной территории. Для этого есть силы обеспечения. Так вот, в работе этих сил обеспечения не внедряются такие меры, потому что они должны организовывать такие мероприятия. Немногим ранее они были переведены в режим повышенной готовности. У них прошла проверка готовности, уточнение информации по численности личного состава", – добавили в Минздраве.

На границе

По данным Госпогранслужбы, на границе стражи кордона работают в рамках усиленного контроля уже две недели.

"Военнослужащие пограничного ведомства используют бесконтактные пирометры, медицинские маски и одноразовые рукавички. Также в наличии есть респираторы, защитные очки, защитные костюмы, антисептики. Пополнение запасов происходит постоянно", – сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

В аэропортах пограничники с помощью этих самых бесконтактных пирометров проверяют температуру у каждого прилетевшего пассажира.

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Развлекательная индустрия

Несмотря на то, что департамент культуры КГГА накануне ввел ограничения на проведение массовых мероприятий (более 60 человек), кинотеатры пока продолжают работать.

"Например, мы по состоянию на вечер 11 марта еще не получили каких-либо распоряжений из КГГА. Поэтому первые сеансы 12 марта в кинотеатре состоятся, вечерние – под вопросом", – ответили нам в одном из крупнейших кинотеатров.

Еще в одном крупном кинотеатре сообщили, что 12 марта запланированы киносеансы на весь день.

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"Можете смело покупать билеты", – уверяют в кинотеатре.

Впрочем, опрошенные нами сотрудники других учреждений рассказали, что уже отменили ряд мероприятий. Например, в столичных библиотеках минимум до конца марта отменены творческие встречи и выставки.Также в нескольких ТРЦ отдельные локации работу пока продолжат, но будут закрыты игровые зоны.

Транспорт

Авиакомпании также начали отменять рейсы в ряд стран из-за карантина.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран избегать массовых мероприятий, ограничения интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию. Пассажиры, которые оставили свои контактные данные во время бронирования, будут проинформированы о каких-либо изменениях заблаговременно. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета или звонить в контактный центр авиакомпании", – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Кроме того, как сообщили в Департаменте коммуникаций секретариата Кабмина, Мининфраструктуры инициирует временную приостановку авиасообщения с Италией в связи с эпидемической ситуацией.

"Учитывая введение в Италии с 10 марта по всей стране жестких карантинных мер по борьбе с распространением острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, в том числе в части ограничений на поездки, Министерство инфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в/из Италии, рассмотреть возможность временной приостановки таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиакомпании оптимизируют полетную программу в сообщении между Украиной и странами, в которых массово распространяются случаи коронавирусной инфекции.

"Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, относительно которых есть предупреждение или ограничение путешествий в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний. Контакты авиакомпаний и общая информация о правах пассажиров в случае задержки, отмены и отказа в перевозке размещена на сайте Госавиаслужбы https://avia.gov.ua/", – говорится в сообщении.

При этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уточнил, что сейчас со стороны государства нет никаких ограничений в отношении работы автомобильного и железнодорожного транспорта, но появились профилактические меры.

"Будет сокращено число работающих пунктов пропуска на границах – с 219 до 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта. Введен учет лиц, въезжающих с эпидемиологически опасных территорий. Подготовка и отправление пассажирских поездов совершается в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию. Проводится дополнительная санобработка поездов", – сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав намерен изменить порядок работы бригад скорой помощи.

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