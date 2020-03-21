Карантин из-за коронавируса и первая женщина-генпрокурор: главные события недели в Украине

Карантин из-за пандемии коронавируса распространяется не только на работу транспорта по всей стране, но также и на призыв в армию Украины. Читайте ТОП-5 новостей страны уходящей неделив специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине закрыли метро, отменили все внутренние перевозки и авиасообщение

В связи с распространением коронавируса с 12:00 18 марта по всей Украине были закрыты междугородние и межобластные перевозки.Соответствующее решение принял Кабмин.

Так, с полудня 18 марта в Украине прекратились железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также авиасообщение. Кроме того, документом были запрещены с 18 марта по 3 апреля перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Правда, "Укрзализныце" разрешили выполнять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении, но решения по всем таким рейсам будут приниматься в частном порядке при согласовании с Министерством инфраструктуры, Министерством охраны здоровья и администрацией Госпогранслужбы.

Все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возвращения билетов. На вокзалы будут пускать одновременно группы людей – не более 10 человек.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил закрыть работу метрополитенов в Украине с 18 марта. Соответствующее поручение глава государства дал Министерству инфраструктуры.

В стране появились собственные экспресс-тесты на коронавирус

Впрочем, глава державы озвучивал на этой неделе и хорошие новости тоже. В частности, он сообщил в своем уже традиционном видеообращении, опубликованном в Facebook 20 марта, что в Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", – сказал Зеленский.

Кроме того, 20 марта из Украины в Китай отправился военный грузовой самолет за медицинским оборудованием, экспресс-тестами, масками и всем необходимым для борьбы с вирусом. Президент уточнил, что из КНР должны привезти 10 миллионов высокоточных тестов на COVID-19, которые распределят по регионам Украины. Также Китай передаст 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и один миллион медицинских масок.

Впервые в Украине генпрокурором стала женщина

17 мартаВерховная Рада на внеочередном заседании, которое созвал президент Украины, назначила Ирину Венедиктову новым генеральным прокурором. До этого она исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.

Перед голосованием президент Владимир Зеленский отметил моральные и профессиональные качества Венедиктовой. По словам Зеленского, назначение Венедиктовой позволит наладить работу органов прокуратуры и искоренить коррупцию.

"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может стать женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она, в первую очередь, войдет, как профессиональный и результативный человек", – сказал глава государства, представляя кандидата на пост генпрокурора.

В результате "за" проголосовали 269 народных депутатов.

На время действия карантина приостановлен призыв в армию

На время действия общенационального карантина в Украине приостановили призыв на воинскую службу. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"По распоряжению командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам – до отдельного распоряжения", – говорится в сообщении.

Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

Известной украинской поэтессе и писательнице Лине Костенко – 90 лет

19 марта свой 90-летний юбилей отметила известная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко. Ее стихи наполнены духовностью и романтикой, не растерявшей эти качества и в наши дни, а высказывания Костенко продолжают поражать точностью и остротой мысли. Президент Владимир Зеленский назвал ее поэзию источником мудрости и символом несгибаемого духа свободы.

"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, украинка с большой буквы – Лина Васильевна Костенко. Для миллионов украинцев ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает ваши стихи, появляются крылья", – написал он в Facebook.

Зеленский отметил, что Лина Васильевна всегда отказывается от любых государственных званий и наград.

"Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия. Спасибо за каждую вашу строку", – добавил президент.

Свой первый поэтический сборник "Лучи земли" Лина Костенко издала в 1957 году. Среди самых известных произведений Костенко – поэмы "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Сад нетающих скульптур".

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