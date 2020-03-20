"Карантин могут продлить на несколько месяцев": эксперты объяснили ситуацию с коронавирусом

В Минздраве уже говорили, что карантин в Украине вполне могут продлить, если эпидемиологическая ситуация не улучшится. А вот эксперты считают, что пик заболеваемости коронавирусом еще не настал и припадет после окончания карантина. Следовательно, ограничительные меры будут либо продлены, либо введены заново.

Инфекционист, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал в комментарии "Сегодня", что не стоит рассчитывать на окончание карантина 3 апреля.

"Правительство пытается усилить систему здравоохранения. По нашим расчетам, количество аппаратов искусственной вентиляции легких около 7% от потребности. Мы очень не готовы к пику обращений в реанимации, больницы. Поэтому нужно максимально растягивать поток обращений. Карантин вполне может быть продлен на несколько месяцев", – говорит он.

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Сейчас Украине важно взять под контроль распространение коронавируса. Например, Китай смог взять ситуацию под контроль только спустя два с половиной месяца после вспышки и для этого понадобились жесткие меры карантина.

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"Ученые прогнозируют, что эпидемия будет несколько лет и будет перебрасываться с одного континента на другой. Поэтому прогнозы будут зависеть от того, как мы будем оперативно вести себя, проводить обсервацию, карантин. Но пик заболеваемости точно не попадет в промежуток карантина – до третьего апреля", – объяснил нам директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего Александр Торгун.

Больше читайте в материале "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. На сегодняшний день коронавирусом заразились 26 человек, из них три случая оказались летальными. В то же время в Черновцах от коронавируса выздоровел первый пациент.

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