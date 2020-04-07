Карантин объединяет: украинцы бесплатно ремонтируют скорые и учат новым профессиям

Посетить концерт любимой звезды, освоить новую профессию или же научиться следить за собственной физической формой можно во время карантина. Пока одни бизнесмены повышают цены на маски и антисептики, другие делятся с украинцами совершенно бесплатно.
Мастер на СТО стучит по диску машины "скорой" и подкручивает его. И это уже тринадцатая машина "скорой", которую бесплатно ремонтируют на этой СТО за последние 2 недели. А служебных авто медиков мастера починили уже 16.
"Люди изначально не верили, что мы это бесплатно делаем. В среднем, на автомобиль тратим если по мелочи, от 700 до 1000 гривен", – рассказывает Сергей Лукашук, директор автосервиса.
Ремонт этой "скорой" обойдется в 10 тысяч гривен. И если бы не помощь автосервиса, машина стояла бы в гараже несколько недель.
"Я по всем критериям должен остановить машину и машина не должна выезжать. Я хочу выразить благодарность владельцам станции техобслуживания и сотрудникам, которые выразили желание помочь", – говорит Юрий Калиниченко, механик Бориспольской станции экстренной медицинской помощи.
Тренироваться со звездами шоу бизнеса оналйн, узнавать лучшие упражнения для похудения и упражняться в правильном питании. Эти услуги доступны теперь для всех желающих.
"Цель – снижение статистики смертности в нашей стране, сейчас речь абсолютно не идет о бизнесе", – отмечает тренер Андрей Хомицкий.
На днях тренер запускает онлайн-марафон. За лучшие результаты тренировок обещает призы.
Карантин – прекрасная возможность освоить новую профессию, уверен маркетолог Андрей Шатырко. Как продвигать себя в интернете и самому стать лидером мнений, эксперт тоже готов научить бесплатно онлайн. Обычно за уроки берет по 16 тысяч гривен:
"Я понял, что хочу быть полезным украинцам и именно поэтому уроки в свободный доступ. И уже через две недели курсы прошли 28 тысяч украинцев".
Во время карантина можно онлайн побывать во многих музеях мира, посмотреть театральное представление, или трансляцию концерта любимой звезды. Добрые дела – лучшая реклама, уверены бизнесмены современности. И советуют другим участвовать в них.
А для тех, кто хочет найти подработку на время карантина, новости "Сегодня" выяснили, какие есть вакансии и сколько платят. Как выяснилось, больше всего сейчас востребованы услуги курьеров, репетиторов и парикмахеров.
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