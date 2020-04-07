Карантин объединяет: украинцы бесплатно ремонтируют скорые и учат новым профессиям

Пока одни пытаются нажиться на коронавирусе, другие стараются поделиться добром

Посетить концерт любимой звезды, освоить новую профессию или же научиться следить за собственной физической формой можно во время карантина. Пока одни бизнесмены повышают цены на маски и антисептики, другие делятся с украинцами совершенно бесплатно.

Мастер на СТО стучит по диску машины "скорой" и подкручивает его. И это уже тринадцатая машина "скорой", которую бесплатно ремонтируют на этой СТО за последние 2 недели. А служебных авто медиков мастера починили уже 16.

"Люди изначально не верили, что мы это бесплатно делаем. В среднем, на автомобиль тратим если по мелочи, от 700 до 1000 гривен", – рассказывает Сергей Лукашук, директор автосервиса.

Ремонт этой "скорой" обойдется в 10 тысяч гривен. И если бы не помощь автосервиса, машина стояла бы в гараже несколько недель.

"Я по всем критериям должен остановить машину и машина не должна выезжать. Я хочу выразить благодарность владельцам станции техобслуживания и сотрудникам, которые выразили желание помочь", – говорит Юрий Калиниченко, механик Бориспольской станции экстренной медицинской помощи.

Тренироваться со звездами шоу бизнеса оналйн, узнавать лучшие упражнения для похудения и упражняться в правильном питании. Эти услуги доступны теперь для всех желающих.

"Цель – снижение статистики смертности в нашей стране, сейчас речь абсолютно не идет о бизнесе", – отмечает тренер Андрей Хомицкий. В тренде Эксперт объяснил, почему чрезвычайной ситуации не хватит для победы над коронавирусом в Украине

На днях тренер запускает онлайн-марафон. За лучшие результаты тренировок обещает призы.

Карантин – прекрасная возможность освоить новую профессию, уверен маркетолог Андрей Шатырко. Как продвигать себя в интернете и самому стать лидером мнений, эксперт тоже готов научить бесплатно онлайн. Обычно за уроки берет по 16 тысяч гривен:

"Я понял, что хочу быть полезным украинцам и именно поэтому уроки в свободный доступ. И уже через две недели курсы прошли 28 тысяч украинцев".

Во время карантина можно онлайн побывать во многих музеях мира, посмотреть театральное представление, или трансляцию концерта любимой звезды. Добрые дела – лучшая реклама, уверены бизнесмены современности. И советуют другим участвовать в них.

А для тех, кто хочет найти подработку на время карантина, новости "Сегодня" выяснили, какие есть вакансии и сколько платят. Как выяснилось, больше всего сейчас востребованы услуги курьеров, репетиторов и парикмахеров.

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