Карантин объединяет: украинцы обеспечивают лекарствами больницы и посевным материалом – фермеров

Люди объединяются в соцсетях, чтобы помочь тем, кто борется с коронавирусом или не может получить помощь

Время делать добрые дела – пандемия коронавируса подняла новую волну взаимопомощи. Украинцы помогают одиноким соседям, собирают средства для больниц и заботятся о бездомных.

Нина Радзиевская – киевский блогер. Вместе с другими неравнодушными объединилась в соцсетях, чтобы собрать средства на нужды столичных больниц. Покупают защитные костюмы для медиков, лекарства и расходные материалы.

"На сегодняшний момент доставлены все медикаменты, которые заказывала главврач 4-й больницы. А также доставлено 800 защитных костюмов для наших врачей", – говорит блогер.

По примеру столичных активистов такие группы помощи уже организовали в Тернополе и Днепре. А в Полтавской области помощь понадобилась селянам: из-за карантина они остались без посевного материала.

"Людям действительно, как оказалось, нечего сеять, потому как в Полтавской области был неурожай в прошлом году. Мы думали, что у людей не хватает продуктовых наборов, как нам все писали, и говорили надо привозить, а как выяснилось, у людей нету картошки, и самое основное – никто ее к ним не привозит", – рассказал предприниматель Максим Прижимов.

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Поэтому местные предприниматели развезли четыре тонны картофеля по селам, отрезанным сообщением от Полтавы.

А супруги Паламарчуки помогают врачам и пенсионерам в родном селе Гатное Киевской области. Закупили маски для односельчан и привезли защитные щитки в медицинскую амбулаторию.

Владимир Денисенко, заведующий амбулаторией:

"Таких не было у нас щитков. Но вы знаете, очень приятно. Казалось, что будто мы один на один с этой болезнью. А так еще и люди о нас беспокоятся и нас поддерживают".

Кроме того, Александр и Эка собрали около четырехсот продуктовых наборов и развезли их по домам пенсионеров.

"У нас очень много людей из ветхого села, и здесь очень много пожилых людей, которые не могут самостоятельно доехать или дойти до магазинов. Плюс попадают в зону риска", – говорит Александр.

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Активисты устраивают флешмобы и призывают неравнодушных присоединиться и помочь тем, кто сейчас нуждается больше всего.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что эпидемия коронавируса сплотила украинцев. 65% процентов опрошенных помогают и готовы помогать в борьбе с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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