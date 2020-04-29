Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Последние новости Украины

"Карантин однозначно будет ослаблен": Шмыгаль назвал условие

29 апреля, 14:14

Сергей Мартынец

Украинцы ждут конца карантина, но пока ограничения не отменят

Послабление карантина в Украине состоится только при условии, если будет позволять эпидемическая ситуация в стране. Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров.

"Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших украинцев не будет увеличиваться. Это важно", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что на первом этапе по выходу из карантина планируется открытие парков, скверов, магазинов, торговли непродовольственными товарами, обслуживания на вынос в кафе.

"Ослабление по другим сферам и объектам будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине, а она напрямую зависит от соблюдения противоэпидемических мер, в том числе воздержание от передачи вируса через собрание групп людей (за исключением заседаний Верховной Рады и правительства)", – объяснил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что министерства уже готовят критерии, согласно которым люди могут находиться в выше указанных местах, которые откроют для посещения.

Реклама

Напомним, на прошлом заседании правительство продлило действие карантина в Украине до 11 мая в связи с тем, что пик эпидемии коронавируса ожидается на первые дни мая. Кроме того, Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства Шмыгаль раскритиковал призывы "досрочно" ослабить карантин. Премьер заверил, что Украина вовремя выйдет из карантинных ограничений и обратился к бизнесу и политикам.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 апреляУкраина
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)Происшествия
Стало известно, кто
Стало известно, кто "принес" коронавирус в психбольницу в Харьковской областиХарьков
Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреля
Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреляФинансы
В Одессе прибывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантин
В Одессе прибывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантинОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...