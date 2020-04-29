"Карантин однозначно будет ослаблен": Шмыгаль назвал условие

Украинцы ждут конца карантина, но пока ограничения не отменят

Послабление карантина в Украине состоится только при условии, если будет позволять эпидемическая ситуация в стране. Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров.

"Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших украинцев не будет увеличиваться. Это важно", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что на первом этапе по выходу из карантина планируется открытие парков, скверов, магазинов, торговли непродовольственными товарами, обслуживания на вынос в кафе.

"Ослабление по другим сферам и объектам будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине, а она напрямую зависит от соблюдения противоэпидемических мер, в том числе воздержание от передачи вируса через собрание групп людей (за исключением заседаний Верховной Рады и правительства)", – объяснил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что министерства уже готовят критерии, согласно которым люди могут находиться в выше указанных местах, которые откроют для посещения.

Реклама

Напомним, на прошлом заседании правительство продлило действие карантина в Украине до 11 мая в связи с тем, что пик эпидемии коронавируса ожидается на первые дни мая. Кроме того, Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства Шмыгаль раскритиковал призывы "досрочно" ослабить карантин. Премьер заверил, что Украина вовремя выйдет из карантинных ограничений и обратился к бизнесу и политикам.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама