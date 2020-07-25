Новые правила карантина в Украине: что изменится

В Кабмине расшифровали значение четырех зон, на которые собираются поделить области

Ранее Кабинет министров продлил карантин в Украине, а теперь расшифровал новую систему оценки эпидемиологической ситуации в стране, которую, как уже сообщалось, планируют поделить на четыре зоны в зависимости от распространения коронавируса.

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В частности, в опубликованном постановлении говорится о внедрении усиленных противоэпидемических мер на территориях со значительным распространением COVID-19.

Таковым будут считаться те регионы, в которых наблюдается хотя бы один из факторов:

больше 50% загруженных коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА – меньше 24 на 100 тысяч населения за последние 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования – более 11%;

показатель динамики роста распространения инфекции – более 10%.

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Регионы Украины будут относиться к четырем зонам: "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной".

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В "зеленых" регионах разрешены массовые мероприятия с участием не более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, а сеансы в кинотеатрах и учреждениях культуры (театров, музеев и т.д.) с наполненностью залов не более 50% мест. Пассажирские перевозки разрешены, но людей в салоне должно быть не больше, чем сидячих мест.

На "желтых" территориях вдобавок к этому посторонним лицам запрещено посещать ряд учреждений социальной защиты, кроме предоставляющих социальные услуги экстренно.

В "оранжевых" зонах, помимо всего вышеуказанного, запрещены массовые мероприятия с участием более 100 человек в целом и больше одного человека на 20 кв. метров площади; работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; развлекательным заведениям и кафе запрещено работать с 00 до 7 часов, на доставку еды и заказ на вынос это не распространяется.

Также учащимся в средних специализированных и высших учебных заведений запрещено посещение занятий группами больше 20 человек; здравоохранительным учреждениям нельзя проводить плановую госпитализацию (с исключениями). Кроме того, прекращают работу спортзалы, фитнес-центры, детские заведения оздоровления и отдыха.

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Самые жесткие ограничения действуют на территориях с "красным" уровнем эпидемической опасности. Они распространяются на:

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1) регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, кроме перевозки: легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более 5 человек без учета лиц в возрасте до 14 лет; служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции.

2) посещение занятий в учебных заведений;

3) прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах культуры, общепита, ТРЦ, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом; производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи; торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов;

4) посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Напомним, по состоянию на 25 июля в Украине зафиксировано 63 929 случаев заражения коронавирусом, из которых 1590 оказались смертельными. При этом выздоровевшими считаются 35 497 украинцев, или 55,5% от совокупного числа пациентов.

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