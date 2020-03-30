3 тысячи нарушений и 33 уголовных производства: как украинцы пренебрегают правилами карантина

За 2,5 недели карантина полиция зафиксировала почти 3 тысячи нарушений ограничительных мер. Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"По состоянию на утро 30 марта таких нарушений было выявлено 2967. Речь идет о выявленных нарушениях в целом по стране. Кроме того, открыто 33 уголовных производства. Из них 19 – за нарушение санитарных правил", – рассказал нам Шевченко.

За нарушения правил карантина для физических лиц предусмотрены штрафы в размере 17-34 тыс. грн, для юридических лиц – до 170 тыс. грн.

По словам советника главы МВД Ивана Варченко, среди частых нарушений карантина – незаконная торговля, нелегальные перевозки пассажиров и работа тех учреждений, которые не относятся к сфере критической инфраструктуры.

"Что касается тех людей, которые вернулись домой из-за границы и обязаны находиться дома 14 дней, то полиция проверяет их местонахождение. В том случае, если человек пренебрегает правилами, то рискует получить штраф на 34 тыс. грн", – говорит Варченко.

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В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 марта

При этом в полиции отметили, что если надо будет установить круг общения человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус", то для этого задействуются все возможные законные методы.

"Круг общения устанавливается в том числе и с помощью мобильных операторов", – уточнили в Нацполиции.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, который продлится минимум до 24 апреля. А с 25 марта – объявлена чрезвычайная ситуация. В данных условиях власти призывают украинцев сидеть дома, не выходить на улицу без особой необходимости, держать дистанцию от людей минимум 2 метра. Кроме того, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, устраивать пикники и т.п.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал полицейских не щадить всех нарушителей правил карантина и штрафовать их. По мнению Кличко, это самый действенный способ заставить людей оставаться дома.

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