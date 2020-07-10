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Карантин сможет ослабить еще одна область: в Минздраве озвучили новые данные

10 июля, 13:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

Список регионов, которым не разрешают смягчить ограничения, сократился

После рекордного роста числа выздоровевших от коронавируса в Украине не готовыми к ослаблению карантина остаются семь регионов.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, не соответствуют критериям снятия карантинных ограничений Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Стоит напомнить, что готовность к ослаблению карантина в Минздраве оценивают по четырем показателям:

- загруженности коек пациентами с COVID-19 (должна быть менее 50%);

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- среднему количеству тестирований (не менее 24 на 100 тысяч населения за последние 7 дней);

- коэффициенту обнаружения случаев инфицирования (менее 11%);

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- показателю динамики роста инфицированных COVID-19 (менее 10%).

Стоит напомнить, что накануне в списке регионов, не готовых к смягчению карантина, значилась Ивано-Франковская область. В обновленном "рейтинге" ее уже нет.

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Напомним также, что ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.

Безопасно ли сейчас в ресторанах – подробности смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав заболевание коронавирус заболеваемость

Источник: Сегодня

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