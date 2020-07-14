Українська
$ 27,09
30,69
  1. Последние новости Украины

Карантин в Украине хотят продлить: названа новая дата

14 июля, 06:38

Игорь Серов Игорь Серов

Источник в Минздраве не исключает, что с сентября в школах возможно дистанционное обучение

В Украине снова планируют продлить карантин. Об этом сайту "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины.

"Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – рассказали нам в Минздраве.

Реклама

По данным источника "Сегодня" в ведомстве, эффективными оказались: соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

"Эти требования универсальны для всех областей, независимо от уровня заболеваемости", – рассказали нам в Минздраве.

По данным нашего собеседника, если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов, спортзалов.

Также в МОЗ сообщили, что суммарное соотношение новых случаев одной недели к другой – на грани контролируемой ситуации.

По словам источника, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели – до 14 августа.

"Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода", – рассказали нам в Минздраве.

Обучение с 1 сентября

"Начнется ли стандартный учебный процесс в школах – вопрос крайне сложный. Смотря на опыт других стран, мы видим, что они постепенно открывают свои школы. Также пробуют системы дистанционного внеклассного обучения. Мы со своей стороны подготовим инструкции для открытия стандартного обучения. Но прорабатываются абсолютно все варианты, в том числе и варианты дистанционного обучения. Мы понимаем, что оно не сможет заменить очное обучение, поэтому нужно обучить школы обеспечивать эпидемиологическую безопасность", – уточнили в Минздраве.

Реклама

Безопасно ли сейчас в ресторанах, с учетом продолжающегося карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Минздрав обучение продление август коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашенийПолитика
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в УкраинеПолитика
Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в Украине
Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в УкраинеЭкономика
Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимость
Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимостьНедвижимость
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в Раду
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в РадуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять