Карантин в Украине хотят продлить: названа новая дата

Источник в Минздраве не исключает, что с сентября в школах возможно дистанционное обучение

В Украине снова планируют продлить карантин. Об этом сайту "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины.

"Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – рассказали нам в Минздраве.

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По данным источника "Сегодня" в ведомстве, эффективными оказались: соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

"Эти требования универсальны для всех областей, независимо от уровня заболеваемости", – рассказали нам в Минздраве.

По данным нашего собеседника, если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов, спортзалов.

Также в МОЗ сообщили, что суммарное соотношение новых случаев одной недели к другой – на грани контролируемой ситуации.

По словам источника, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели – до 14 августа.

"Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода", – рассказали нам в Минздраве.

Обучение с 1 сентября

"Начнется ли стандартный учебный процесс в школах – вопрос крайне сложный. Смотря на опыт других стран, мы видим, что они постепенно открывают свои школы. Также пробуют системы дистанционного внеклассного обучения. Мы со своей стороны подготовим инструкции для открытия стандартного обучения. Но прорабатываются абсолютно все варианты, в том числе и варианты дистанционного обучения. Мы понимаем, что оно не сможет заменить очное обучение, поэтому нужно обучить школы обеспечивать эпидемиологическую безопасность", – уточнили в Минздраве.

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