Карантин снова продлят: названа новая дата

Карантин в Украине продлят до 22 мая. Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что смягчение карантина не означает его полную отмену.

"Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, и как будет проходить колебания этой кривой заболеваемости в Украине", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что невысокий уровень заболеваемости сегодня – это результат вовремя введенного карантина и дисциплинированного отношения украинцев к его выполнению.

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Как мы уже писали, в интервью сайту "Сегодня" главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о правилах работы парикмахерских после ослабления карантина с 11 мая. По его словам, санитарные правила будут прописаны для заведений во всех сферах.

Карантин в Украине был продлен до 11 мая, но к правительству уже обращаются с просьбами выйти из него раньше или хотя бы ослабить ограничительные меры. На заседании Кабинета министров 29 апреля премьер Денис Шмыгаль четко дал понять, что Украина не будет преждевременно выходить из ограничительных мер. Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. В первую очередь, если в течение десяти дней подряд соотношение новых случаев COVID-19 среди всех протестированных не изменится или ежедневное отклонение удержится на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

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