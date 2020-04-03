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Карантин усилили: что будет запрещено в Украине с 6 апреля

3 апреля, 14:41

Сергей Мартынец

Украинцы теперь не смогут собираться компаниями на улице

Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Теперь, среди прочего, с 6 апреля более двух человек не смогут собраться вместе на улице. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства.

Так, на время карантина, с 6 до 24 апреля, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора. Также запрещено будет перемещение группы лиц в количестве более двух человек (за исключением родителей с детьми). Запрещается выход на улицу детей до 14 лет без сопровождения родителей (или совершеннолетних родственников).

Отметим, что в законодательстве (закон Украины о запрещении курения в общественных местах, решение Киевсовета о запрете курения) есть определение термина "Общественное место", согласно которому такими местами, среди прочего, являются: подъезды жилых домов и лестничные клетки в них, лифты, детские и спортивные площадки, стадионы, помещения органов государственной власти, остановки общественного транспорта, парки, скверы, рынки, магазины. В каждом городе могут быть свои определения общественного места в зависимости от решений местных властей.

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Также Кабмин запретил до конца карантина следующее:

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  • посещение учебных заведений;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Домашнее животное разрешается выгуливать одному человеку;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий. То есть, на Пасхальные праздники украинцам нельзя будет собираться на шашлыки;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, как Украина будет выходить из карантина. В случае нормализации эпидемиологической ситуации в стране, процесс отмены ограничений будет проходить в несколько этапов – в первую очередь людей отправят на работу.

Также в Украине ходят слухи о продлении карантина до 15 мая, однако официального решения по этому поводу принято не было. Фейки об этом распространяли в соцсетях от имени Министерства образования, которое выступило с опровержением.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Кабинет министров

Источник: Сегодня

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