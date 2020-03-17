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Карантин в церквях: ПЦУ согласилась отменить или ограничить богослужения

17 марта, 18:12

Станислав Кожемякин

Из-за коронавируса в церквях меняются правила крещения, исповеди и других таинств

На фоне распространения коронавирусной пандемии Синод Православной церкви Украины призвал верующих и духовенство отнестись к введенным правительством карантинным мерам как к аскезе.

Об этом 17 марта заявили на сайте ПЦУ, опубликовав 12 практических наставлений для противодействия эпидемии:

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  1. Учитывать и выполнять внедряемые государством предписания, распоряжения и карантинные ограничения, а также не допускать ни игнорирования опасности, ни паники;
  2. Воспринимать вызванные эпидемией изменения и ограничения как аскетический подвиг воздержания и самоограничения от общения (затворничество), что сравнимо с постом;
  3. Временно прекратить проведение богослужений в храмах или изменить их порядок таким образом, чтобы в них участвовало не более 10 человек;
  4. Усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции и поддерживать чистоту икон и других святынь;
  5. Ограничить целование в качестве приветствия между членами церкви или проявления уважения к святыням (кресту, иконам, святым мощам) – на время пандемии поклона будет достаточно, а священников просят не целовать мирян при благословлении;
  6. Временно не перемещать святыни с места их постоянного хранения и не организовывать паломничества;
  7. Причащать прихожан, подавая антидор (священный хлеб), не касаясь их рта, а также использовать для обтирания губ одноразовые салфетки, а для запивки – одноразовую посуду;
  8. Предоставлять хлеб и запивку для причащения всем, кто обратится, и в любое время;
  9. Во время исповеди максимально придерживаться общих правил "социальной дистанции" и вышеизложенных установок и проводить групповые исповеди.
  10. Отказаться от группового проведения таинства елеопомазание и проводить его индивидуально;
  11. Проводить обряды крещения и погребения только для групп из 10 человек;
  12. При наличии возможности и погодных условий разрешается совершения богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил числа одновременно присутствующих и "социальной дистанции".

Напомним, что 17 марта в Минздраве рассказали, как долго может продлиться карантин. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации.

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