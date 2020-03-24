Карантин в комфорте: как провести это время с пользой для себя

Спустя почти две недели после начала общенационального карантина психологи рассказали, как каждый из украинцев может перенести его с максимальной пользой для себя. Сегодня, в Международный день борьбы с депрессией, специалисты рассказали, какие занятия и даже продукты могут помочь чувствовать себя комфортно.

"Самое первое – нужно принять как данность то, что этот вирус есть, – говорит практикующий психолог Лилия Воронина. – Второе, не менее важное – нужно сесть и написать для себя небольшой список правил, которые важно соблюдать. Сделать своего рода опрос себя. Например, что необходимо носить маску, как ездить на работу, если это необходимо, как безопасно нажимать кнопку лифта. То есть, важно написать себе план. Если же человек работает удаленно, то можно составить план мелких дел по дому. Доказано, что монотонная мелкая работа успокаивает. Например, может помочь штопание носков либо же ремонт крана".

Еще один психолог, кандидат педиатрических наук Елена Мирошниченко, рассказала нам, что в борьбе с депрессией может помочь и исключение из рациона некоторых видов продуктов.

"Важно посмотреть на карантин и с другой стороны, – говорит Елена Мирошниченко. – Многие из нас до этого куда-то спешили, был дефицит времени. Сейчас можно многое переосмыслить, посмотреть внимательнее на тех, кто рядом. Есть такие ситуации, когда мужья говорят женам, что на карантине осознали, что какие их половинки интересные личности. Есть ситуации, когда родители начали чаще интересоваться учебой детей, помогают им удаленно делать уроки. Мелкая моторика, вязание способны помочь не всем. Я советую с утра принимать контрастный душ, он бодрит. А вечером, наоборот, расслабляющая ванна с маслами. Советую отказаться на это время от тонизирующих напитков и кофе. Последний вызывает повышение давления и тревожность. Рекомендую перед сном ограничить просмотр соцсетей. То есть, нужно выделить себе время для этого, но за несколько часов до сна".

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По словам Мирошниченко, во время карантина можно планировать то, чего давно хотелось. Например, новое дело.

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"Лучше взять карандаш и бумагу, на листе бумаги нарисовать продольную линию и расписать справа все возможные плюсы, а слева – минусы. После – проанализировать и прийти к выводу. Такие размышления сейчас будут на пользу. Я считаю, что нам это время дано на то, чтобы подумать, как дальше жить", – считает психолог.

Впрочем, карантин не останавливает спортсменов. Несмотря на многочисленные призывы власти и медиков оставаться дома и придерживаться правил карантина, люди продолжают заниматься спортом в столичном Гидропарке:

Напомним, ранее мы также рассказывали, как поступать и кому звонить, если человек почувствовал симптомы острой респираторной инфекции.

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