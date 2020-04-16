Карантин в школах: дистанционное обучение продлится до конца учебного года

Директорам рекомендуют готовиться к тому, что "очная" учеба начнется уже в сентябре

В Министерстве образования и науки Украины допускают, что из-за коронавируса текущий учебный год школьники могут завершить удаленно, хотя официально решение о продлении карантина на сегодняшний день пока что не было принято.

В связи с этим, как сообщили в пресс-службе министерства, к школам уже обратились с письмом-разъяснением, в котором им разрешили самостоятельно определять детали образовательного процесса и завершения учебного года, а также проводить итоговое оценивание дистанционно.

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"Независимо от сроков карантина школам уже сегодня стоит готовиться к завершению учебного года", – объясняет и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий

В частности, в письме оговариваются особенности:

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текущего, формирующего и итогового оценивания;

оценивания учеников 1-3 пилотных классов новой украинской школы;

итогового оценивания учащихся по индивидуальной форме обучения.

При этом руководителям школ рекомендуют разработать планы выдачи документов о базовом среднем образовании выпускникам 9-х классов с учетом эпидемиологических мер, причем это, как и выдача табелей, должно быть сделано не позже 15 июня.

Также выпускникам рекомендуют отказаться от последних звонков и выпускных вечеров, а ученикам 1-8, а также 10-ых классов, которые планируют продолжать обучение в своих учебных заведениях, отправлять копии необходимых документов по электронной почте или иным способом. Оригиналы им разрешили доносить уже после начала нового учебного года.

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С учетом карантина, в 2020-2021 учебном году может быть увеличено время на обобщение и закрепление уже пройденного материала, а также провести оценивания уровня закрепленных знаний.

Напомним, что с 6 апреля в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина стали учителями для учащихся 5-11-х классов. Общая аудитория первого дня проекта составила более 3,3 млн "учеников" разного возраста.

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