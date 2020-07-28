Карантин в Украине: как это работает на местном уровне в каждом регионе

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа. Но какие ограничения действуют в каждом из регионов – решают местные чиновники. А именно – областные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).

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На данный момент Минздрав определил четыре критерия, превышение которых должны вести к ужесточению карантина в регионе:

Занятость коек в больницах превышает 50%.

в больницах превышает 50%. Среднее количество тестов не менее 24 на 100 тыс. населения на протяжении семи дней.

не менее 24 на 100 тыс. населения на протяжении семи дней. Коэффициент выявления больных более 11% (соотношение количества новых случаев за неделю к проведенным тестам).

более 11% (соотношение количества новых случаев за неделю к проведенным тестам). Показатель динамики роста инфицирования составляет более 10%.

Если один из пунктов превышает норму, то Минздрав относит область к регионам с высоким уровнем распространения заболеваемости.

Сейчас такими регионами считаются девять областей: Волынская, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Ровенская и Черновицкая.

Когда один из показателей достигается, то региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) собирается и решает, какие меры вводить, чтобы уменьшить заболеваемость.

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Однако, во всех регионах действуют примерно одинаковые меры, даже в тех, где должны быть были ужесточить карантин.

Например, в Тернопольской области за неделю число больных выросло на 88% и процент выявления инфицированных вырос до 11,96%. Тем не менее в Тернополе решили провести выпускные вечера и шествие выпускников по городу. Празднования запланированы на 31 июля. Такое решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС и хочет принять областная комиссия. В этом же протоколе комиссия указывает, что "эпидситуация в Тернополе остается стабильно неустойчивой. Требует дальнейшего соблюдения условий адаптивного карантина". Выпускные обещают проводить с соблюдением дистанции и в масках.

Также по всей Украине кинотеатры и театры работают на 50% заполняемости мест

Транспорт

В Украине запрещен проезд в общественном транспорте без масок. В большинстве регионов для пассажирских перевозок одинаковое требование – заполняемость не больше, чем сидячих мест. Это касается автобусов, метро, трамваев, троллейбусов и поездов. Через место и в шахматном порядке могут разместиться пассажиры поездов, если он едет в регионы, где высокий уровень заболеваемости. Окончательное решение принимают комиссии ТЭБ и ЧС.

Но в Киевской области поезда в пригородном, городском и региональном сообщении могут ездить с заполненностью в пределах мест для сидения, при условии размещения пассажиров в шахматном порядке. Перевозки автотранспортом в городском, пригородном и междугороднем сообщении – в пределах мест для сидения.

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Межобластные автоперевозки – в пределах мест для сидения, а в регионы, где не применяются ослабления карантина, заполняемость мест должна быть на 50%.

В Винницкой области на международных и межобластных направлениях водитель должен измерять температуру пассажиров. При этом запрещены перевозки в регионы со значительным уровнем заболеваемости.

Тренажерные залы, фитнес-центры и бассейны

В Закарпатской области запретили работу бассейнов и чанов для отдыха, вода в которых не хлорируется и не дезинфицируется.

В остальных регионах общие правила. Всем посетителям и сотрудникам на входе должна измеряться температура. Одновременно в зале может находится 1 человек на 10 кв. м. Групповые занятия – до 10 человек. Запрещена работа СПА-зон, услуги по массажу, СПА-баров, детских комнат, использовать один тренажер одновременно нескольким посетителям. Тренажеры для кардиозанятий должны быть размещены на расстоянии 2,5м. Раздевалки и душевые кабинки должны работать через один. Сотрудники должны быть в масках, для клиентов такого требования нет.

Бассейны работают для индивидуальных занятий и для спортивных учебно-тренировочных групп со второго года обучения. На одной дорожке одновременно не может находиться более двух человек.

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Работа тренажерных залов, фитнес-центров и бассейнов разрешена во всех регионах.

Учебные заведения и детсады

На занятиях в группе могут быть не более 10 человек. Сотрудники и посетители учебных заведений проходят проверку на температуру. Если температура выше 37,2 °С, то человек не допускается.

Группы детсадов должны быть ограничены, однако до 1 ребенка на 10 кв. м. родители должны будут передавать ребенка воспитателю на улице. Температуру детям будут мерить при входе в помещение и еще раз через четыре часа. Если утром она выше 37,2 градуса или у ребенка обнаружат признаки респираторного заболевания, ему придется вернуться домой. Если температуру обнаружили в течение дня, ребенка изолируют, об этом сообщают медикам и родителям.

Работа детских лагерей все еще запрещена.

Работа кафе, ресторанов, баров и клубов

Расстояние между столиками во всех заведениях сферы питания должно быть полтора метра, а сотрудники обязаны быть в масках. Посетители должны быть в масках во время входа в помещение и получения заказа.

В большинстве областей работа кафе, ресторанов, баров и клубов запрещена с 23:00 до 7:00. Однако заведения сферы питания могут работать на вынос или доставку заказов.

В Киеве, в Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях запрет действует с 22:00 до 7:00.

Массовые мероприятия

В большинстве областей массовые мероприятия разрешены при условии размещения одного человека на 5 кв.м. и соблюдения дистанции в 1,5 м.

В Ивано-Франковской области массовые мероприятия запрещены с участием более 10 человек. Сюда относятся свадьбы, дни рождения, крестины, поминальные обеды.

В Закарпатской области запрещена аренда ресторанов и кафе для свадеб и других массовых мероприятий.

От сбора ягод до богослужений

В некоторых регионах приняли решения, которые отличаются от других областей.

В Ровенской области Комиссия по ТЄБ и ЧС разрешила жителям Рокитнянского района пересекать границу для сбора дикорослых ягод и грибов в Беларуси.

А в Тернополе разрешили партнерские роды с условием, что партнер пройдет тест на коронавирус и во время родов будет в маске, защитных очках и рукавицах.

В Херсонской области официально запрещена торговля на пляжах, в других приморских регионах официального запрета нет. В Закарпатской области богослужения разрешены только на открытом воздухе. В остальных регионах богослужения разрешаются в помещениях при условии соблюдения дистанции 1,5 м и соблюдения масочного режима.

Ответственность за нарушение карантина

В марте Верховная Рада ввела наказания за нарушение правил карантина. За "нарушение правил карантина" грозит штраф в 17-34 тыс. грн или 34-170 тысяч грн для должностных лиц.

Уголовная статья "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний" предусматривает 17-51 тысяч гривен штрафа, или до 6 месяцев ареста или ограничения/лишение свободы до трех или даже 5-8 лет.

Для граждан штраф за нарушение масочного режима в общественных местах составит 170-255 грн.

Заведениям сферы питания, спортивным и торговым учреждениям за нарушение масочного режима придется заплатить от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.

С 1 августа Минздрав изменит подход к адаптивному карантину. Украину разделят на четыре условные зоны карантина: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

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