Карантин в Украине: какие запреты действуют в разных областях

В Украине подтверждено более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, действует адаптивный карантин

Карантин в Украине продлили до 31 июля. Но сейчас в стране действует не тотальный, а адаптивный карантин. Его ужесточение и ослабление отличается в разных областях, решения принимают местные власти. После усиления карантина в области или городе ослабить его можно не ранее, чем через 7 дней.

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Регионом со значительным распространением COVID-19 считается тот, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 – более 8 случаев на 100 тыс. населения.

По состоянию на 26 июня в Украине было подтверждено 41 117 случаев заражения коронавирусом, 18 299 человек выздоровели. Больше всего заболевших – во Львовской области — 4 836, Киеве — 4 726, Черновицкой области — 4 528.

В Минздраве рассказали, что по состоянию на 26 июня, к ослаблению карантинных ограничений не готовы в 11 областях — Львовской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Черновицкой, Ровенской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Хмельницкой, Волынской. Поэтому в различных областях страны сейчас действуют разные карантинные ограничения. Сайт "Сегодня" сравнил, как отличается карантин в различных областях Украины.

Киев и Киевская область

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В Киеве правительство разрешило возобновить работу:

ресторанов и кафе (без детских комнат);

бассейнов (для индивидуальных тренировок);

кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

Также разрешили проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек.

26 июня, в пятницу, Виталий Кличко отметил, что вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке "Троещина". Мэр добавил, что если количество больных будет увеличиваться, а количество свободных коек в опорных больницах – уменьшаться, то город вернется к суровым ограничениям, в том числе и общественного транспорта.

В Киевской области пока что ограничения не усилили, но могут это сделать в ближайшие дни. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Показатель динамики заболеваемости составляет 23,23%, именно этот показатель вызывает беспокойство, если он не будет падать 3 дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение (усиление карантинных ограничений)", — отметил Володин.

Винницкая область

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Винницкая область соответствует всем требованиям Миндзрава, поэтому об ужесточении карантина там речь не идет. Несмотря на это, в области полиция усилила контроль за соблюдением карантина и возобновила ​​работу пяти круглосуточных санитарно-карантинных постов.

Волынская область

В Волынской области наблюдается превышение допустимого коэффициента новых случаев заражения, поэтому карантин усилили с 22 июня.

Так, в области запретили работу заведений общественного питания (разрешена только работа летних площадок с соблюдением дистанции), ТРЦ (кроме расположенных в них магазинов), отелей, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

Также запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в межобластном сообщении, проведение религиозных мероприятий с участием более 10 человек и работа дошкольных учебных заведений.

Днепропетровская область

Днепропетровская область не соответствует критериям Минздрава по охвату тестирования, там все еще делают недостаточно тестов, поэтому к очередным ослаблениям карантина область не готова.

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Поэтому пока в области действуют те ограничения, которые были установлены ранее: в общественном транспорте могут перевозить людей только на местах для сидения, уже работают ТРЦ, кафе, рестораны, спортзалы. Закрытыми остаются детские зоны в ТРЦ и кафе, кинотеатры, запрещают проводить массовые мероприятия и требуют соблюдать масочный режим.

Донецкая область

В Донецкой области также проводят недостаточно тестов, из-за чего ослаблять карантин пока рано. В Донецкой области усилили карантин еще в начале июня: закрыли детские сады, гостиницы, запретили проводить спортивные и религиозные мероприятия и остановили междугороднее автобусное сообщение.

Сейчас в области начинают постепенно восстанавливать транспортное сообщение, например, возобновили междугороднее транспортное сообщение по Славянску.

Житомирская область

Житомирская область соответствует всем требованиям Минздрава и может переходить к следующему этапу ослабления карантина. Но в области карантин усилили еще 19 июня. Там запретили работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий, запретили работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках. Пока что эти ограничения сняты не были.

Закарпатская область

Закарпатская область не соответствует сразу трем критериям Минздрава: там перегружены больничные койки, а динамика выявления новых заболевших слишком высокая. Карантин в области усилили еще 18 июня. В частности, запретили проведение массовых мероприятий, свадеб, поминок (с участием более 10 человек), работу садиков, бассейнов, спа, ресторанов, кафе и других развлекательных заведений. Помимо этого, запретили межобластные регулярные пассажирские перевозки.

Запорожская область

В Запорожской области эпидемиологическая ситуация хорошая и карантин усиливать не планируют. Пока что в областях действуют аналогичные ограничения — людей в общественном транспорте провозят только в количестве мест для сидения, в общественных местах нужно быть в масках, а проведение различных мероприятий запрещено.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области еще 16 июня решили закрыть спортивные залы, фитнес-центры и учреждения культуры.

Луганская область

В Луганской области делают недостаточно тестов. А 17 июня Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Луганской области приняла решение ужесточить карантин в учреждениях культуры и усилить государственный надзор за остальными открытыми объектами.

Львовская область

Во Львовской области показатели заболеваемости самые высокие по Украине, а смягчение карантина там все время откладывают. Но на днях в области разрешили работу кафе, ресторанов, спортклубов и фитнес-залов.

Одесская область

В Одесской области с 22 июня запретили работать заведениям оздоровления и отдыха детей, а также проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров. В общественном транспорте разрешают перевозить пассажиров только на местах для сидения, при этом пассажиры должны быть в масках.

Арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не более четырех человек.

Ровенская область

Область не соответствует требованиям Минздрава. Карантин там усилили еще несколько дней назад, запретив работать кафе, ресторанам, ТРЦ.

Тернопольская область

С 18 июня на территории Тернопольской области запретили:

проводить массовые мероприятия (кроме проведения ВНО и связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры);

празднование торжественных событий, свадеб в заведениях общественного питания;

пребывание в кафе и ресторанах дольше, чем два часа.

Черновицкая область

Показатели в Черновицкой области остаются стабильно плохими, а количество заболевших – высокое. Поэтому там сохраняется жесткий карантин. К тому же, ситуацию на Буковине осложняют погодные условия и разбушевавшиеся потопы.

Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Харьковская области

Несмотря на то, что некоторые из этих областей уже готовы к ослаблению карантина, а некоторые – нет, там везде пока что действуют одинаковые запреты, ранее установленные Кабмином — в общественном транспорте могут перевозить людей только на местах для сидения, закрытыми остаются детские зоны в ТРЦ и кафе, запрещают проводить массовые мероприятия и требуют соблюдать масочный режим. В некоторых областях также усилили контроль за соблюдением карантинных правил и ужесточили проверки для бизнеса.

О том, как обстоит ситуация с карантином в Европе, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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