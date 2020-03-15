Карантин в Украине: как будут работать транспорт, банки и почта

До 3 апреля Украина будет жить в режиме некоторых ограничений

В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы / Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В связи с пандемией коронавируса в мире Кабинет министров Украины с 12 марта ввел общенациональный карантин , который продлится до 3 апреля.

Карантин предусматривает:

закрытие учебных заведений;

запрещение массовых собраний более 200 человек (это касается и спортивных мероприятий, которые могут происходить без зрителей, и культурных мероприятий);

полное закрытие авиа-, авто- и железнодорожного сообщения с заграницей;

запрет на въезд иностранцам.

Сайт "Сегодня" решил напомнить, как в это время будут работать сфера торговли и транспорт, банки и таможня и кому грозит уголовная ответственность за нарушение режима .

В первую очередь карантин был введен во всех учебных заведениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования. Однако сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

Нарушителям общенационального карантина грозят штрафы или уголовная ответственность , заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол. Речь идет о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности, которые не будут соблюдать санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний.

16 марта с 00:01 будет запрещен въезд иностранным гражданам на две недели . Однако иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, пустят. По прилете все будут проходить осмотр. Гражданам Украины, которые не успеют к этому времени вернуться домой, в Кабмине рекомендуют обратиться в ближайшие консульства нашей страны в странах пребывания.

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Ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок . Водители грузовых автомобилей, транзитного транспорта, экипажи судов, которые не являются гражданами Украины, смогут заходить на территорию страны, но будут подвергаться медицинскому осмотру.

Во время карантина будут работать все крупные пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска.

"Укрзализныця" заявила, что международное пассажирское железнодорожное сообщение прекращается с 00:00 часов 17 марта на период карантина.

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику. Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, также продолжаются.

В НБУ рассказали, как будут работать банки во время карантина .

"На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы. Они продолжают бесперебойно обслуживать клиентов", – сказали в Нацбанке.

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"Укрпочта" также заверила, что карантин никак не отразится на доставке выплат и других посылок. Госпредприятие будет принимать и отправлять посылки по Украине и за границу, а также доставлять пенсии и переводы. А пенсионеры, которым в период эпидемии лучше воздержаться от посещения общественных мест, смогут получить пенсии с доставкой на дом , а также будут иметь возможность оплатить коммунальные услуги не выходя из дома.

На Донбассе все лица, пересекающие пункты пропуска на линии разграничения, должны проходить процедуру осмотра и температурного скрининга . В случае обнаружения симптомов простудных заболеваний людей будут доставлять в специализированные больницы.

Минздрав призвал украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с карантином .

"Самоизоляция – самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", – говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Прихожан Православной церкви Украины призвали временно отказаться от поцелуев икон, креста и священных мощей . Для запивания после причастия следует использовать лишь одноразовые стаканы либо принимать только антидор (священный хлеб), а также в целом усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах.

Магазины и торговые сети Украины работают в прежнем режиме, без ограничений. Грузовое и пассажирское сообщение между областями не прерывается.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление по случаю введения карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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