Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Последние новости Украины

Карантин в Украине: какие области не готовы ко второму этапу снятия мер

22 мая, 10:51

Тина Наринецкая

Больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой области

Хоть и со сегодняшнего дня, 22 мая, в Украине стартует новый этап послаблений карантина, некоторые области не готовы к смягчению противоэпидемических мер. Об этом сообщили Министерстве здравоохранения Украины.

На данный момент ко второму этапу этапа снятия ограничений не готовы такие регионы:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область
  • Закарпатская область
  • Киевская область
  • Киев

Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы.

Реклама

В тренде
На смену дождям придут заморозки: синоптик предупредила о похолодании

Отметим, что по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область – тут опасную инфекцию подтвердили у 2905 человек. В последние дни на Буковине положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных.

Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия карантин область Украина коронавирус готовность

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионовУкраина
День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день
День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот деньFun
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщинЭкономика
Пресс-конференция Владимира Зеленского: полное видео
Пресс-конференция Владимира Зеленского: полное видеоПолитика
В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспорт
В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспортУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...