Карантин в Украине: какие области не готовы ко второму этапу снятия мер

Больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой области

Хоть и со сегодняшнего дня, 22 мая, в Украине стартует новый этап послаблений карантина, некоторые области не готовы к смягчению противоэпидемических мер. Об этом сообщили Министерстве здравоохранения Украины.

На данный момент ко второму этапу этапа снятия ограничений не готовы такие регионы:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Луганская область

Николаевская область

Полтавская область

Ровенская область

Хмельницкая область

Черновицкая область

Закарпатская область

Киевская область

Киев

Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы.

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Отметим, что по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область – тут опасную инфекцию подтвердили у 2905 человек. В последние дни на Буковине положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных.

Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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