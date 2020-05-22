Карантин в Украине: какие области не готовы ко второму этапу снятия мер

Хоть и со сегодняшнего дня, 22 мая, в Украине стартует новый этап послаблений карантина, некоторые области не готовы к смягчению противоэпидемических мер. Об этом сообщили Министерстве здравоохранения Украины.
На данный момент ко второму этапу этапа снятия ограничений не готовы такие регионы:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Луганская область
- Николаевская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Хмельницкая область
- Черновицкая область
- Закарпатская область
- Киевская область
- Киев
Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы.
Отметим, что по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область – тут опасную инфекцию подтвердили у 2905 человек. В последние дни на Буковине положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных.
Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.
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