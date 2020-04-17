Карантин в Украине: министр рассказал, когда восстановят работу транспорта

Криклий предположил, что транспорт запустят когда Кабмин начнет ослаблять карантин

Общественный транспорт в украинских городах возобновит работу, когда Кабинет министров начнет снимать карантинные ограничения, однако не ранее июня.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает "24 канал".

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно", – сказал он.

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При этом Криклий добавил, что определенные ограничения, такие как масочный режим, останутся в силе.

"Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом", - резюмировал министр инфраструктуры.

Напомним, что на утро 17 апреля в Украине подтвердили 4662 случая заражения COVID-19. Коронавирус в стране уже унес жизни 125 человек.

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