Карантин в Украине могут не смягчить: в Кабмине назвали причину

Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет конечное решение Кабмина

Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах "УПЦ Московского патриархата" могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях без смягчения.

Об этом в "Громадському" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

На вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах "УПЦ МП" карантин могут не смягчить, Немчинов ответил: "Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но одновременно это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были".

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Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также упомянул о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования.

"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", — подчеркнул министр.

Одновременно Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет конечное решение Кабмина относительно карантина.

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"Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", — резюмировал он.

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Напомним, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин планируют продлить до 12 мая.

Накануне президент и члены правительства обсудили возможность смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

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