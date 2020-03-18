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Карантин в Украине: призыв в армию остановили

18 марта, 14:44

Денис Беспалов

На время действия общенационального карантина ребят в армию забирать не будут

На время действия общенационального карантина в Украине приостановили призыв на воинскую службу. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"По распоряжению Командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам – до отдельного распоряжения", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

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Ранее сообщалось, что юношей в возрасте 18 и 19 лет не будут обязывать проходить службу и пойти в армию оно смогут на добровольной основе.

Как известно, в Украине введен общенациональный карантин, приостановлены все международные и внутренние пассажирские перевозки. Также в стране появится стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин призыв коронавирус

Источник: Сегодня

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