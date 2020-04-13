Тесты за 600 долларов и амулеты от коронавируса: как аферисты обманывают украинцев

В Украине зафиксировали новые схемы мошенничества, связанные с карантином. Например, полицейские рассказали нам, что стали чаще выявлять факты продаж поддельных тестов на коронавирус, в Нацбанке на днях также заявили, что активизировались мошенники, выманивающие персональные данные под предлогом оказать "социальную помощь".
"За последнее время было заблокировано 157 интернет-ссылок, которые использовались мошенниками во время пандемии", – сообщила пресс-служба киберполиции.
По данным копов, чаще всего мошенники предлагают купить у них маски и антисептики, но исчезают сразу после того, как получают предоплату.
Как мы выяснили, те кто продает якобы "тесты на коронавирус", устанавливает на подделки огромные цены.
"В одном из интернет-сообществ харьковские дельцы установили на "тесты" цену в 600 долларов. На самом деле "тестами" оказались обычные лакмусовые бумажки. Кроме того, некоторые из дельцов начали продавать "амулеты" от коронавируса. За какие-то дощечки, которые якобы защищают от болезни, просили по 1700 долларов. Открыто уголовное производство, начато расследование", – рассказал сайту "Сегодня" декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков.
В свою очередь о возможных мошенничествах на фоне пандемии украинцев предупредил и Нацбанк.
"К сожалению, даже во время карантина мошенники не прекращают своих попыток обмануть. Они присылают гражданам SMS от имени Нацбанка о якобы начисленной соцпомощи. Или же о мифических розыгрышах ценных призов и лотереи под "эгидой НБУ". Национальный банк не насчитывает и не выплачивает социальную помощь! Национальный банк не организовывает розыгрышей и лотерей", – сообщила пресс-служба НБУ.
Банкиры также обратились к украинцам быть предельно внимательными и никому не сообщать номеров своих карт и банковских счетов.
Напомним, ранее сообщалось, что мошенники и квартирные воры начали представляться сотрудниками санитарной службы.
Также сообщалось, что аферисты пытаются продать доверчивым людям "лекарства от коронавируса". Подробности – в сюжете:
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