Карантин в Украине – продление или сокращение: что думают политики и чиновники

Шмыгаль говорит о запуске экономики, а Степанов призывает готовиться к худшему варианту

Правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля, однако глава МВД Арсен Аваков не исключает, что дата – не окончательная и ограничительные меры продлятся до конца мая .

Сайт "Сегодня" собрал мнения других украинских политиков и чиновников по этому вопросу.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает вопрос о возможном ослаблении карантина для запуска экономики .

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать", — сказал премьер в эфире одного из телеканалов.

По его словам, страна не может позволить себе не работать полгода: "Украина – не так богата, чтобы позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване".

Реклама

В то же время президент Владимир Зеленский напомнил о необходимости соблюдения карантина и изложил три сценария развития событий вокруг эпидемии коронавируса.

"Первый – от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий – 25% больных. Третий – более 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", – подчеркнул глава государства.

По его словам, "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут ради сохранения своего здоровья и жизни.

"Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов людей. Я сейчас никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", – подчеркнул президент.

Новый министр здравоохранения Максим Степанов призывает готовиться к худшему варианту:

"Я считаю, что минимум месяц мы потеряли. Не хочу никого критиковать. Но, несмотря на ситуацию, мы потеряли минимум месяц. … Лучше готовиться к худшему варианту, но чтобы у нас его не было. Сто процентов мы не должны терять время".

А ушедший в отставку глава Минздрава Илья Емец положительно воспринял принятое на днях решение об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

"Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавируса. Действовать надо быстро и решительно".

Напомним, что на утро 31 марта в Украине заразились коронавирусом 549 человек, 13 скончались, восемь – выздоровели.

Ранее сообщалось, что Илья Емец дал мрачный прогноз по коронавирусу – число жертв будет расти .

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама