Карантин в Украине продлят: в Минздраве назвали дату

Продление карантина связано со все еще непростой эпидемической ситуацией в стране

Правительство примет решение о продлении карантина в Украине, а Министерство здравоохранения подаст предложение о продлении ограничительных мер до 12 мая. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление относительно продления действия карантина. Продлевать мы собираемся до 12 мая. Это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", – сказал он.

Степанов также отметил, что Минздрав будет предлагать смягчение карантинных мер.

"Например, прогулки в парках, однако эти прогулки будут ограничены, ограничены в количестве людей, относительно средств индивидуальной защиты во время прогулки. Очень четкие критерии будут определены в том постановлении. Также мы будет предлагать открытие для посещения наших музеев, библиотек, но также с четким соблюдением карантинных ограничений касательно дистанции, средств защиты, термоскрининга на входе. Также еще планирует ряд смягчений, но все они будут четко регламентированы, как будет возможно посещать то или иное место", – объяснил министр.

Отметим, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Как сообщали новости "Сегодня", накануне замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко также рассказывал, когда закончится карантин в Украине. Он тоже назвал возможную дату 12 мая.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что на заседании Кабмина, скорее всего, продлят карантин, основываясь на новом прогнозе пика заболеваемости в начале мая. Глава правительства подтвердил планы смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе.

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