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Карантин в Украине: Шмыгаль не исключил ограничений на передвижение

11 марта, 18:03

Сергей Мартынец

В Украине уже приняты беспрецедентные меры – никаких массовых собраний

Власти пока не собирается вводить ограничения на передвижения внутри страны, но такая мера не исключена в будущем. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, власть продолжает мониторить ситуацию и в Украине, и за границей, и в принятии следующих решений будет действовать по ситуации.

"Что касается ограничения передвижения внутри страны – это уже очень большой шаг при развитии этой ситуации, если этого потребует ситуация, в будущем этот шаг возможен. Но это, надеюсь, что мы к нему не будем доходить благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас", – отметил Шмыгаль.

Напомним, сегодня в Украине введен карантин из-за коронавируса. Соответствующее решение было принято правительством. Власть рассчитывает, что эта мера предотвратит распространение опасного вируса в нашей стране. Общенациональный карантин продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля.

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Отметим, что власть отменила массовые собрания, занятия в учебных заведениях, но остается опасность подхватить вирус в общественных местах, например, в транспорте в час пик. Как сообщали новости "Сегодня", врачи дали новые рекомендации, как защититься от коронавируса.

Напомним, что в Украине на сегодняшний день зафиксирован лишь один подтвержденный случай заражения коронавирусом.

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карантин коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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