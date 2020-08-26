Карантин в Украине снова продлят: Кабмин подготовил решение

Карантин в Украине продлят до ноября. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня на заседании правительства рассмотрим вопрос о продлении карантина на два месяца", – сказал он.

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Ранее сообщалось, что на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского премьер Денис Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября. Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

Как известно, 22 июля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер до 31 августа.

Напомним, в начале августа Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Теперь два показателя – коэффициент случаев заболеваемости и динамика роста количества больных – объедены в один: уровень новых зараженных на 100 тысяч населения за 14 дней.

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Отметим, за последние сутки, 25 августа, в Украине подтвердили 1670 новых случаев заражения коронавирусом. Сначала эпидемии инфекцию диагностировали у 110 085 человек. Выздоровели 53 454 человек. Летальных случаев – 2354.

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