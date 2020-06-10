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Прогнозы не особо оптимистичные: карантин могут продлить и после 22 июня

10 июня, 16:36

Игорь Серов Игорь Серов

В некоторых областях есть тенденция к ухудшению ситуации, заявили в Минздраве

11 июня исполняется ровно три месяца, как Украина живет в условиях карантина. Напомним, ограничительные меры начали действовать с 12 марта по решению Кабмина. Тогда предполагалось, что карантин продлится три недели, но после введения его продлевали несколько раз – до 24 апреля, затем до 22 мая, позднее – до 22 июня.

Как выяснил сайт "Сегодня", карантин могут продлить и после 22 июня.

"По нашей информации есть смысл продлевать карантин после 22 июня, – сообщил сайту "Сегодня" и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин. – Мы видим, что в некоторых областях есть тенденция к ухудшению ситуации. В условиях адаптивного карантина их показатели, к сожалению, пошли в худшую сторону. Суммарно в стране – не особо оптимистичные прогнозы. Думаю, что больше ясности будет в течение ближайшей недели. Для того, чтобы оценить динамику, необходимо время".

По словам Игоря Кузина, карантин может быть продлен еще на три недели:

"В эпидемиологии есть очень четкий показатель – базовое репродуктивное число (параметр, характеризующий заразность инфекционного заболевания – Авт.). Суммарное соотношение новых случаев одной недели к другой должно быть меньше единицы. Такой показатель будет говорить, что эпидемия идет на спад, что прерваны пути передачи в общинах, среди групп риска. Сейчас этот показатель в стране выше единицы".

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По словам Кузина, также рассматривается опция отмены карантина в одних областях и продления в других:

"Есть регионы, где ситуация абсолютно стабилизирована. Адаптивность карантина позволяет применять различный подход к областям или даже в какой-то одной области. Карантинные мероприятия могут проводиться либо в одном районе, либо в одном городе".

Несмотря на ослабление карантина во многих областях, полиция продолжает выявлять нарушителей и составлять на них админпротоколы. Как сообщили нам в пресс-службе Нацполиции, за 3 месяца копы составили 12 476 админпротоколов.

Напомним, одним из самых обсуждаемых нарушений оказалась рабочая встреча за чашечкой кофе президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака с коллегами в одном из кафе Хмельницкой области.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, уже прошла соответствующая проверка и приняты меры:

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст.44-3 на собственника кафе и посетителей – президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета и городского голову Александра Симчишина. Административные материалы будут направлены на рассмотрение суда".

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Как ослабляют карантин в других странах мира, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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штрафы карантин отмена продление коронавирус

Источник: Сегодня

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