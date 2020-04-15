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Карантин в Украине: в Минздраве объяснили, почему не закрыли церкви

15 апреля, 10:36

Денис Беспалов

Сейчас главное - самоизолироваться, заявил главный санитарный врач

Закрытие церквей на время карантина в Украине может вызвать большое недовольство в обществе. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Новое время".

По его словам, этот вопрос "проговаривали на разных уровнях: с президентом, премьером, главами областных администраций, Нацполиции".

"Встречались с церковным руководством и убеждали в целесообразности закрытия или ограничения доступа в церковь на время службы, чтобы сократить инфицирование общества. И что показало нам это Вербное воскресенье? Большая часть прислушалась. Нарушения были, но бессистемные. То, что люди собирались возле церквей, – тут повлиять можно разве что силовыми методами. А если бы начали влиять силовыми методами, то произошли бы столкновения", – сказал он.

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Комментируя массовое заражение коронавирусом в Киево-Печерской лавре, Ляшко сказал, что является сторонником закрытия церквей на время карантина.

"Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения. Но многие бы возненавидели еще больше. Сейчас главное – самоизолироваться. Я призываю всех отпраздновать Пасху дома", – сказал он.

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Отметим, настоятель Украинской грекокатолической церкви блаженнейший Святослав и настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своих обращениях к верующим призвали украинцев отпраздновать Пасху дома. В то же время предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заявил, что верующие, которые придут на Пасхальное богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, если удастся пройти праздники без массовых скоплений, то, возможно, эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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