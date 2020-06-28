Карантин в Украине: в МВД рассказали, кому не нужна самоизоляция после пересечения границы

Люди без полиса страхования не смогут попасть в страну

Правительство Украины внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Так, некоторым украинцам теперь не нужно две недели быть на самоизоляции после пересечения границы. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

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В частности, самоизоляцию отменили людям, которые вернулись из-за границы или с временно оккупированных территорий и получили отрицательный результат тестирования на COVID-19 после пересечения границы или указанных пунктов.

Кроме того, не подлежат самоизоляции при пересечении КПВВ на этих территориях сотрудники Миссии Международного Комитета Красного Креста, аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных испытаний вместе с одним человеком, который сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с зараженным коронавирусом.

"Иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис страхования, отказано в пересечении государственной границы. Это не касается иностранцев, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите", - добавили в МВД.

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Ранее мы писали, что после жесткого локдауна, вызванного пандемией COVID-19, страны понемногу открывают свои границы. С 11 июня Турция начала пускать к себе украинцев, но с выборочным тестированием по прибытию за свой счет. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля. С 15 июня международное авиасообщение возобновила и Украина.

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