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Карантин в Украине: в полиции назвали самых "злостных" нарушителей ограничительных мер

8 августа, 08:12

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В списке топ-нарушителей четыре области и Киев

С начала введения "коронавирусного"карантина, который с 1 августа поменял правила, полиция выписала 21 628 протоколов о нарушении ограничительных мер. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

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"Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, городе Киеве, а также в Харьковской, Львовской и Одесской областях", – отмечается в сообщении.

На нарушение карантинных требований полиция реагирует "в пределах своих полномочий". Правоохранители нацелены на профилактическую работу при проведении эпидмероприятий.

"Мы надеемся на понимание граждан о необходимости соблюдения ограничительных условий карантина. Если лицо впервые нарушает противоэпидемические мероприятия и сразу же устраняет недостатки, то, соответственно, с ним полицейские проводят профилактическую беседу и не составляют административные протоколы. Однако у нас много фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий. В таких случаях полицейские реагируют соответственно – составляют административные протоколы", – сказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

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Как известно, 7 августа Кабмин обновил список "красных зон"карантина. В "красную" попали Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области. Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в "красной" зоне, оказались в "оранжевой" и "желтой" зоне соответственно.

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По состоянию на 7 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1453 наших граждан. Всего в стране коронавирусом заразился 78 261 человек.

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нарушители Нацполиция адаптивный карантин
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